Kongres Union Internationale des Avocats (UIA) –Luksemburg 2019

Podczas sesji plenarnej poruszone zostały dwa główne tematy:

- Innowacje i prawo: „Where passion meets reason”

- Biznes i prawa człowieka

W tym samym czasie odbywa się 30 sesji tematycznych, między innymi w zakresie: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa własności intelektualnej praw człowieka czy umów międzynarodowych. Organizowane są także interesujące sesje z innych dziedzin, np. prawo kosmiczne, dzięki którym mamy możliwość dostrzeżenia potencjału nowych technologii i globalnego rozwoju oraz ich wpływu na powstanie i rozwój nowych gałęzi prawa. Większość sesji, prowadzonych przez blisko 300 prelegentów z całego świata, jest tłumaczona symultanicznie na język francuski, angielski i hiszpański. Komisja ds. Zarządzania kancelariami prawnymi zorganizowała ciekawy panel, który wzbudził ożywioną dyskusję, a dotyczył sposobów rozliczeń między wspólnikami, wpływu sztucznej inteligencji na działalność prawniczą, kształtowania ofert dla klientów oraz rozwoju rynku usług prawnych. Prelegentką tego panelu była adwokat Małgorzata Krzyżowska, która przedstawiła m.in. skutki deregulacji zawodów prawniczych w Polsce, zagadnienia dotyczące rozliczeń z tytułu świadczenia usług prawnych i kwestie współpracy adwokatów z przedstawicielami innych zawodów. Podczas panelu poruszona była kwestia zakazu reklamy w Polsce, która nie jest znana w większości krajów UE.

Kongres UIA to doskonała okazja, aby być na bieżąco ze zmianami w prawie w UE i poza nią, a także by wymieniać doświadczenia na skalę międzynarodową. Można powiedzieć, że ma to istotny wpływ na wykonywanie zawodu adwokata i daje możliwość nawiązywać profesjonalnych i przyjacielskich relacji z koleżankami i kolegami z całego świata.

Małgorzata Krzyżowska

Adwokat

Partner / Head of Central Europe Practice

Aliant® Krzyżowska

Al. Niepodległości 31

61-714 Poznań, Poland

tel: + 48 61 8521 555

www.aliantlaw.pl