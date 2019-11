Przeniesienie środków z OFE na IKE od 1 czerwca 2020 r.

Nowelizacja ustawy o przeniesieniu środków z OFE do IKE

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. - poinformowało MFiPR.

Budowa stabilnego systemu emerytalnego

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy OFE zostaną przekształcone w Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Wraz z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), utworzą silny filar kapitałowy. Jak ocenia rząd, nowy system przyczyni się do budowania stabilnego systemu emerytalnego, a w konsekwencji do wzrostu świadczeń emerytalnych.

Prywatne środki osób oszczędzających w IKE

Cytowana we wtorkowym komunikacie szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że przygotowując projekt ustawy resort kierował się założeniem przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego, że "konieczne jest ustawowe zagwarantowanie, że środki wpłacane do OFE to oszczędności emerytalne Polaków”. Podkreśliła, że w projekcie zapisano, iż środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.

Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego

MFiPR zaznaczyło, że przyjęty projekt zakłada, że na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie dopłacać do niego i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jednak - jak czytamy - kwota pochodząca z OFE będzie zawsze „znaczona” i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego.

IKE i PPK

„Zakładamy, że IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę" - wskazała minister. Dodała, że wraz "z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się one w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa”.

Sposób inwestowania środków

Nowymi IKE - jak czytamy w komunikacie - zarządzać będą specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne, powstałe z przekształcenia OFE. Zaznaczono, że będą one inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Powstanie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.