Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Dom » Stan deweloperski: Polska kontra Hiszpania – różnice są zaskakujące. Wykończona kuchnia, łazienka, klimatyzacja i nie tylko. Co dostajemy w cenie mieszkania od dewelopera?

Stan deweloperski: Polska kontra Hiszpania – różnice są zaskakujące. Wykończona kuchnia, łazienka, klimatyzacja i nie tylko. Co dostajemy w cenie mieszkania od dewelopera?

17 listopada 2025, 14:39
By-Bright (by-bright.pl)
By-Bright (by-bright.pl)
Hiszpania, nieruchomości, stan deweloperski
Stan deweloperski: Polska kontra Hiszpania – różnice są zaskakujące. Co dostajemy w cenie mieszkania od dewelopera?
Shutterstock

Różnica między stanem deweloperskim w Polsce i Hiszpanii jest ogromna. U nas to pusty lokal wymagający kompleksowego wykończenia, na Costa del Sol – gotowe do zamieszkania mieszkanie lub dom z kuchnią ze sprzętem AGD, zrobionymi łazienkami, klimatyzacją i zabudowami. – To nie opcja za dopłatą, to standard wliczony w cenę zakupu – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.

• Przepaść w standardach wykończenia. Polski stan deweloperski to gołe ściany, wylewki i podstawowe instalacje, podczas gdy hiszpańscy deweloperzy dostarczają mieszkania z zamontowaną kuchnią (włącznie ze sprzętem AGD), wyposażonymi łazienkami, klimatyzacją i szafami wnękowymi już w podstawowej cenie;
• Natychmiastowy zwrot z inwestycji. Nieruchomość na Costa del Sol można wynajmować lub zamieszkać w niej od pierwszego dnia, co jest szczególnie istotne dla inwestorów zagranicznych, którzy unikają dodatkowych kosztów i stresu związanego z koordynacją prac wykończeniowych na odległość;
• Ekologia w standardzie, nie jako dodatek. Hiszpańskie projekty oferują certyfikaty energetyczne A-A z systemami aerotermicznymi, podwójną izolacją i inteligentnymi systemami zarządzania energią, podczas gdy w Polsce takie rozwiązania wciąż pozostają domeną najdroższych inwestycji.

Standardowe wykończenie mieszkania od dewelopera Hiszpania vs. Polska

Zakres stanu deweloperskiego w Hiszpanii zawsze określa memoria de calidades danego dewelopera. W większości przypadków już w podstawowej ofercie hiszpańscy deweloperzy oferują nieruchomość, do której można od razu się przeprowadzić lub ją wynająć, zaczyna więc pracować na siebie od pierwszego dnia.

Co obejmuje stan deweloperski na Costa del Sol? Między innymi gres na podłogach i ścianach w łazienkach, kuchnię z szafkami w zabudowie, blatem, zlewozmywakiem i pełnym zestawem AGD (płyta indukcyjna, piekarnik, okap, lodówka, zmywarka), łazienkę z wyposażeniem sanitarnym, kabiną prysznicową, lustrami i oświetleniem LED, system klimatyzacji, szafy wnękowe w sypialni głównej, ogrzewanie podłogowe w salonie i łazienkach, instalację elektryczną z gniazdami, wyłącznikami i oświetleniem LED, rolety elektryczne.

Tymczasem polski stan deweloperski to zazwyczaj tylko: wylewki podłogowe bez wykończenia, tynki na ścianach bez malowania, podstawowe instalacje bez punktów świetlnych, okna i drzwi wejściowe oraz gołe ściany w łazienkach i kuchni.

Różnica jest fundamentalna. Polski nabywca musi liczyć się z dodatkowymi kosztami wykończenia rzędu 2000-3000 zł za metr kwadratowy, podczas gdy w Hiszpanii otrzymuje gotowe do zamieszkania lokum. To szczególnie istotne dla inwestorów zagranicznych, którzy mogą od razu zamieszkać lub wynajmować nieruchomość – podkreśla Joanna Ossowska-Rodziewicz.

Polscy klienci są zaskoczeni

Niezależnie od segmentu cenowego, zakres prac wykończeniowych w Hiszpanii pozostaje zbliżony – różnice dotyczą głównie jakości materiałów i marek urządzeń. – Klienci z Polski często są zaskoczeni, że w stanie deweloperskim na Costa del Sol otrzymują mieszkania z zamontowaną kuchnią, szafami i pełną instalacją klimatyzacyjną. To standard, który w Polsce dopiero się upowszechnia, głównie w najdroższych projektach – dodaje Robert Reiski, współwłaściciel agencji By-Bright.

W segmentach średnim i premium deweloperzy stawiają na jeszcze wyższą jakość materiałów i renomowane marki. – W segmencie premium na hiszpańskim Costa del Sol, nabywcy otrzymują nieruchomości z kompletnym, wysokiej klasy wykończeniem. To oznacza np. w pełni wyposażoną kuchnię z AGD takich marek jak Miele czy Siemens, łazienki z armaturą Hansgrohe czy Geberit, a także zaawansowane systemy klimatyzacji z osobną regulacją w każdym pomieszczeniu – wyjaśnia Joanna Ossowska-Rodziewicz.

Aspekty ekologiczne i efektywność energetyczna

W większości hiszpańskie projekty, zwłaszcza w segmencie średnim i premium, oferują certyfikaty energetyczne A-A, które w praktyce oznaczają: podwójną izolację ścian zewnętrznych, systemy aerotermiczne do produkcji ciepłej wody, energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu, inteligentne systemy zarządzania klimatyzacją oraz baterie z reduktorami przepływu wody.

Stan deweloperski na Costa del Sol to pojęcie zupełnie inne niż w Polsce. Zawsze warto dokładnie sprawdzić, co wchodzi w cenę i porównać oferty różnych deweloperów – podsumowuje Robert Reiski.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

