Jeszcze jest czas na złożenie tego oświadczenia. Bez niego nie dostaniesz pieniędzy przed świętami. Ten problem dotyczy wielu pracowników

By korzystać ze swoich praw, trzeba znać zasady, które je regulują. Tymczasem w przypadku najbardziej powszechnych świadczeń, które przysługują pracownikom od wielu lat, nie tylko łatwo o błędy, ale wiele mitów, które wokół nich narosły, stało się z upływem lat niemal obowiązującym prawem.

Choć jest dopiero listopad, to wokół nas sezon świąteczny jest już w pełni. W witrynach i na półkach sklepowych króluje bożonarodzeniowy asortyment, w radiu słychać świąteczne przeboje, a na serwisach streamingowych rozpoczął się sezon na komedie romantyczne w zimowej aurze. Poddając się temu błogiemu nastrojowi łatwo zapomnieć o tym, że nadal istnieje formalny świat obowiązków i dokumentów. To zaś może pociągnąć za sobą bardzo wymierne i nieprzyjemne konsekwencje między innymi w zakresie prawa do świadczenia świątecznego.

REKLAMA

REKLAMA

ZFŚS działa przez cały rok, ale święta to szczególna ważny moment

U pracodawców, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działa on przez cały rok. Są jednak dwa momenty w roku, w których zyskuje on szczególne znaczenie – chodzi o wakacje (wypłata wczasów pod gruszą) i święta (wypłata świadczenia świątecznego). Tym co budzi w praktyce wiele kontrowersji jest różnicowanie wysokości przekazywanych pracownikom świadczeń. Tymczasem zgodnie z tym, co przewidują obowiązujące przepisy, prawo do ulgowych usług i świadczeń oraz ich wysokość jest uzależniona od kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Oznacza to, że pracodawca, który chce postępować zgodnie z tą reguła, nie może przekazywać świadczeń według zasady „po równo dla każdego” i musi zróżnicować ich wysokość. Jednak jak zrobić to poprawnie? Ustalić sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych do świadczeń. Ustawodawca wskazał jasno, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Dodatkowo pracodawca może żądać udokumentowania przedstawionych w nim danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Polecamy: Kalendarz 2026

Jeśli nie złożyłeś oświadczenia, pracodawca nie może przekazać ci świadczenia

Niestety w praktyce pracownicy nie udostępniają zbyt chętnie wymaganych danych. Często odmawiają już samego złożenia oświadczenia, o udokumentowaniu zawartych w nim informacji nie chcą nawet słyszeć i próbują zasłaniać się przepisami o ochronie danych osobowych. Aby uniknąć problemów z tym związanych, pracodawcy czasami podejmują decyzję o tym, że będą przy przyznawaniu świadczeń kierowali się wysokością wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Niestety, takie postępowanie należy ocenić negatywnie i powiedzieć wprost – jest ono niezgodne z prawem. Wysokość wynagrodzenia w oderwaniu od danych dotyczących członków rodziny pracownika i ich sytuacji np. zdrowotnej, nie odzwierciedla sytuacji socjalnej pracownika i nie może być wyznacznikiem tego, w jakiej wysokości należy przyznać mu świadczenie. Pracodawca musi poprosić o złożenie oświadczenia, z którego będzie wynikało na przykład to, z ilu osób składa się jego gospodarstwo domowe, jaki jest dochód na osobę w tym gospodarstwie oraz to, czy jego członkowie zmagają się z jakąś szczególnie trudną sytuacją życiową, np. chorobą czy niepełnosprawnością. Ma nie tylko takie prawo, ale również obowiązek. Jeżeli pracownik odmawia współpracy w tym zakresie i nie chce złożyć oświadczenia, które jest niezbędne do ustalenia kryterium socjalnego, wyjście jest jedno – nie można przyznać mu świadczenia z ZFŚS. Nie będzie to w żadnym razie przejawem dyskryminacji czy nierównego traktowania. Korzystanie z funduszu jest prawem, a nie obowiązkiem osób uprawnionych. Jeśli chcą one z tego prawa korzystać, muszą dostosować się do obowiązujących w tym zakresie wymagań sformułowanych w przepisach rangi ustawowej. Jeśli nie chcą tego zrobić, należy traktować to jako rezygnację ze skorzystania z tego prawa.

REKLAMA