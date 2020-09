Prace nad projektami ustaw o ochronie zwierząt w Sejmie

Sejm kontynuuje prace nad projektami ustaw o ochronie zwierząt

Sejm przystąpił w czwartek po południu do II czytania projektów PiS oraz KO zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Komisja rolnictwa, która w nocy pracowała nad projektem, poparła poprawkę wykreślającą z niego zapisy ograniczające ubój rytualny. PiS zapowiada poprawki przywracające te zapisy.

Projekt zamian w ustawie o ochronie zwierząt autorstwa PiS zakłada zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Nowe prawo ma zakazać również trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić min. 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw.

Pierwsze czytanie projektów PiS i KO odbyło się w środę wieczorem, potem trafiły one do komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Komisja poparła wniosek o uchwalenie przez Sejmu zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Zdecydowała też, że z dwóch poselskich projektów ustaw (autorstwa PiS i KO) mających na celu zwiększenie ochrony prawnej zwierząt, projekt przygotowany przez PiS będzie wiodącym.

Komisja poparła kilka poprawek do projektu PiS; najważniejsza z nich to wykreślnie z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny tylko do tego na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, o co wnioskowała Konfederacja.

Na czwartkowym briefingu prasowym w Sejmie poseł PiS Marek Suski zapowiedział zgłoszenie podczas drugiego czytania projektu poprawek przywracających zapisy dot. uboju rytualnego oraz uzupełniających projekt o rekompensaty dla prowadzących firmy zajmujące się ubojem rytualnym. Dodał, że będzie rok okresu przejściowego.

W projekcie PiS zapisano, że ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia, a w przypadku zmian dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra i uboju rytualnego po 12 miesiącach od ogłoszenia. Ponadto - jak powiedział Suski - wnioskodawcy przyjęli z projektu Koalicji Obywatelskiej zapisy dotyczące tzw. emerytur dla zwierząt, np. psów policyjnych, które były na służbie. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

