Nakaz zapłaty na podstawie weksla - nowelizacja

Kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla znalazły się w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którą przyjął Sejm.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla.

Za przyjęciem ustawy głosowało 416 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie przyjęli przy tym poprawkę zaproponowaną przez PiS w drugim czytaniu, która uzupełnia katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Sąd z urzędu zbada umowę

Przyjęta w czwartek nowelizacja został przygotowana przez resort sprawiedliwości. Jak wskazywali autorzy, po zmianach, jeśli "konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, która była podstawą wystawienia weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień".

Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, "obecne przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty na podstawie weksla przeciwko konsumentowi zniechęcają go do podjęcia obrony w sporze zapoczątkowanym przez stronę silniejszą, taką jak np. bank". "Zaproponowane zmiany doprowadzą do złagodzenia wymagań w tym zakresie, a ponadto zobowiążą sądy do weryfikacji umowy, której roszczenia zostały zabezpieczone wekslem pod kątem klauzul niedozwolonych" - uzasadniono potrzebę tej nowelizacji.

Nowela przewiduje też, że konsument w takim sporze będzie miał wydłużony termin do wniesienia zarzutów - do miesiąca na terenie Polski, natomiast opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł. "Dzięki nowym rozwiązaniom konsumenci i inne strony procesu cywilnego, będą mogli korzystać z porównywalnego w całej UE poziomu ochrony swoich praw" - uzasadniono.

Z wyroków TSUE wynika konieczność stworzenia dla sądu możliwości dokonania kontroli treści umowy, wraz z deklaracją wekslową, aby wykluczyć, że zawiera ona nieuczciwe warunki umowne. "Głównym punktem nowelizacji w związku z wyrokami TSUE jest nałożenie na stronę powodową obowiązku dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument. Z uwagi na okoliczność, że niedozwolone klauzule mogą znajdować się nie tylko w samej umowie, ale również w deklaracji wekslowej i załącznikach, projekt przewiduje obowiązek dołączenia również tych dokumentów" - głosi uzasadnienie nowelizacji.

Przyjęte rozwiązania mają też umożliwić oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. "Oddanie pisma procesowego – w formie przesyłki poleconej – w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu" - przewidziano.

Zmiany przewidują też doprecyzowanie regulacji dotyczącej wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych. "Osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy" - wskazano.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ mark/