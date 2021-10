Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe - poprawki w projekcie

Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

Jedną z nich - którą zaakceptował resort infrastruktury - jest obniżenie kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł.

Zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych

W środę odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu poprawek merytorycznych. To m.in. odpowiedź na opinie nadesłane do projektowanej regulacji przez różnego rodzaju instytucje, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odnosząc się do poprawek, które zostały wcześniej skonsultowane z resortem infrastruktury wiceszef tego resortu Rafał Weber wskazał, że resort jest w stanie zaakceptować m.in. stworzenie zamkniętego katalogu wykroczeń drogowych, dla których grzywna sądowa będzie wynosiła maksymalnie 30 tys. złotych, "żeby rozwiać wątpliwości, że nie wszystkie wykroczenia (...) będą mogły być objęte taką sankcją".

"Myślę, że to rozwieje wątpliwości, że naszym zamiarem nie jest danie możliwości karania grzywną sądową wynoszącą maksymalnie 30 tys. zł za każde wykroczenie drogowe (...) tylko za te wykroczenia drogowe, które zagrażają w sposób bezpośredni zdrowiu i życiu wszystkich uczestników ruchu drogowego" - zaznaczył Weber.

Wiceszef MI odniósł się do podnoszonej wcześniej przez parlamentarzystów i RPO sprawy związanej z tamowaniem i utrudnianiem ruchu. "Wiemy, że jest propozycja, aby tę kwestię uszczegółowić, aby tamowanie ruchu, które jest związane z powiedzmy jakimiś demonstracjami, było określone prawem na zasadach dotychczasowych, natomiast tamowanie ruchu, które jest związane z prowadzeniem pojazdu mechanicznego - a z takimi sytuacjami mamy do czynienia chociażby przy wypadku drogowym, kiedy to kierowcy celowo zwalniają, aby zrobić zdjęcia z danego miejsca wypadku drogowego - aby nawet nagrać filmik, aby to podlegało wyższym rygorom sankcyjnym" - powiedział.

Opłacenie mandatu na miejscu

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących opłaty mandatu na miejscu z 10-procentową bonifikatą powiedział, że resort jest gotowy "zrezygnować z tego rozwiązania". "Mieliśmy na celu troszeczkę odciążenie administracyjne wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za wystawianie mandatów drogowych, obrabianie ich później, ich egzekucje". "Natomiast dla czystości sprawy jesteśmy gotowi z tego zrezygnować" - mówił.

Odpowiedzialność za recydywę

Weber zaproponował także wzmocnienie odpowiedzialności za recydywę. "Takie oczekiwanie padło na sali plenarnej - jeżeli chodzi o kierowców, którzy jeżdżą po użyciu alkoholu, bo w sposób bezpośredni taka recydywa zawarta w tym projekcie nie była. Natomiast proponujemy, aby stworzyć recydywę dla tego wykroczenia i aby ono było karane stawką dwukrotną niż pierwsze tego typu wykroczenie. Natomiast sprawa druga, jeżeli chodzi o recydywę, to stworzenie jej tylko dla jednego rodzaju wykroczenia, czyli recydywa będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy dany kierowca popełni to samo wykroczenie w przeciągu dwóch lat" - powiedział.

Stawka za przekroczenie prędkości

Odnosząc się do dyskusji dotyczącej podniesienia minimalnej stawki mandatowej za przekroczenie prędkości większe niż 30 km/h od dopuszczalnej zauważył, że choć pierwotną propozycją było 1,5 zł resort - ze względu na dużą różnicę pomiędzy mandatem za przekroczenie prędkości w przedziale 21-30 km/h, a powyżej 30 km/h - jest w stanie zaakceptować obniżenie tej kwoty do 800 zł.

"Do nas ten argument przemówił. Faktycznie przekroczenie prędkości o 29 km/h groziłoby mandatem wynoszącym załóżmy 200 złotych, a przekroczenie prędkości o 31 km/h groziłoby mandatem w wysokości 1,5 tys. złotych. Ta różnica faktycznie jest zbyt duża" - ocenił Weber.

"Natomiast będzie pozytywna rekomendacja dla podwyższenia z 1 tys. na 1,5 tys. stawki za jazdę bez uprawnień. "Ja zauważyłem tutaj bardzo szeroki konsensus dla takiego bardzo mocnego karania osób, które poruszają się pojazdami mechanicznymi, a nie mają do tego uprawnień" - powiedział.

Postępowanie w sprawie przyznania renty

Anna Kozak z Rządowego Centrum Legislacji przedstawiając poprawkę dotyczącą zmian w kodeksie postępowania cywilnego, wskazała, że zmierza ona do odstąpienia od wprowadzenia do kodeksu postępowania cywilnego odrębnego postepowania w sprawie przyznania renty w przypadku śmierci spowodowanej przestępstwem umyślnym "na rzecz wpisania nowych, dodatkowych reguł wpisujących się w obecny system przyznawania renty na podstawie kodeksu cywilnego". Dodała, że propozycja usprawni prowadzenie takich postępowań.

Zarekomendowano również wprowadzenie poprawki zmieniającej termin wejścia ustawy w życie z 1 grudnia 2021 roku na 1 stycznia 2022 roku. Od tego czasu ma też zacząć obowiązywać rozporządzenie MSWiA, które określi nowe stawki mandatów w taryfikatorze.

Projektowana regulacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 4,5 tys. zł. Zgodnie z propozycją usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Minimalna grzywna

Projekt zakłada także ustanowienie minimalnej wysokości kary grzywny na poziomie 1,5 tys. zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Jeśli sprawca, będąc prawomocnie ukarany popełni inne wykroczenie drogowe - określone w przepisach - w ciągu 2 lat, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 3 do 30 tys. zł.

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.

Usunięcie punktów karnych

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.(PAP)

Autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska

mchom/ agzi/ jann/