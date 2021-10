„Nowoczesne Więziennictwo” - MS zapowiada program reform

Program reform „Nowoczesne Więziennictwo” zakłada m.in. rozszerzenie pracy więźniów czy likwidację niektórych przywilejów skazanych. Co się zmieni?

Program reform „Nowoczesne Więziennictwo”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało program reform „Nowoczesne Więziennictwo”. „Przygotowaliśmy zmianę poprawiającą bezpieczeństwo obywateli. „Nowoczesne Więziennictwo” to kompleksowa reforma, która wprowadza usprawnienia w działalności zakładów karnych i odbywania kar przez więźniów" – przekonywał podczas konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Do najważniejszych elementów reformy zaliczono:

rozszerzenie pracy więźniów,

rozwój dozoru elektronicznego,

koniec z ignorowaniem kary więzienia,

likwidację przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej,

wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych,

lepsze wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej.

Filary zmian realizowanych w ramach reformy więziennictwa dotyczą reorganizacji szkolenia, struktury i wykonywania codziennych obowiązków przez Służbę Więzienną i zmiany warunków przebywania w zakładach karnych ponad 70 tysięcy osadzonych.

Jakie założenia reformy?

Ministerstwo zapowiada rozszerzenie programu „Praca dla więźniów”.

Ważnym elementem zmian ma być też rozwój dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Komisje penitencjarne działające w zakładach karnych zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nie przekraczającej 4 miesiące. W przypadku dłuższych kar reforma zakłada, iż ostatnie pół roku pobytu w zakładzie karnym skazany będzie mógł odbyć w SDE.

Zapowiadana reforma ma również skończyć z procederem unikania kary więzienia. Po zmianach skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd. Gdy zaś sprawca będzie się ukrywał, to jego wizerunek trafi do specjalnego rejestru i będzie za nim wysłany internetowy list gończy.

Przywileje więźniów

"Obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Więźniom przysługuje prawo do opieki medycznej, ale nie ma żadnego uzasadnienia, by korzystali ze służby zdrowia na lepszych warunkach niż ogół Polaków objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dlatego reforma wprowadza zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany zakładają też nowe uprawnienia Służby Więziennej m.in. prawo do doprowadzania osób pozbawionych wolności do sądu lub prokuratury. Zasadą udziału skazanych w sprawach sądowych mają być postępowania zdalne.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości