Konferencja Prawa Podatkowego "(Nie)bezpieczne podatki"

Już po raz czwarty mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego "(Nie)bezpieczne podatki", która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Tematyka Konferencji obejmie w szczególności zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie może nieść prawo podatkowe. Grono prelegentów przedstawi zagadnienia dotyczące zachowań i sposobów stosowania prawa przez organy podatkowe w kontekście poczucia bezpieczeństwa i pewności prawa podatkowego, a także kwestie związane z procesem legislacji ustaw podatkowych oraz odpowiedzialności podatników.

Zwieńczeniem Konferencji będzie panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele różnych zawodów prawniczych postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa podatków.

Aby wprowadzić́ zróżnicowanie w spojrzeniu na tematykę̨ wydarzenia i jak najrzetelniej przedstawić́ jego złożoność́, podczas Konferencji prelekcje przedstawią wybitne postaci ze środowiska akademickiego, prawnego, ekonomicznego, administracyjnego oraz osoby ze świata biznesu i praktycy. Będą nimi m.in.: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, prof. dr hab. Adam Nita, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki to prof. UMK, dr Jowita Pustuł, dr Adam Olczyk, Paweł Chrupek, Michał Borowski, Justyna Zając-Wysocka.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich pasjonatów prawa i zagadnień́ podatkowych, a także zachęcamy do zainteresowania wydarzeniem osoby chcące poszerzyć́ swoją wiedzę we wspomnianych obszarach.

Konferencja będzie w formie zdalnej i jest nieodpłatna, a dla wszystkich uczestników zostały przewidziane certyfikaty uczestnictwa biernego.

Link do zapisów oraz do strony wydarzenia, na którym jest harmonogram Konferencji załączamy poniżej. Aby być na bieżąco, koniecznie dołącz do wydarzenia!

link do rejestracji:

https://forms.office.com/r/dUFdf99XLL

na wydarzeniu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/340416870751218

Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.