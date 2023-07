Pracodawca ma też obowiązek przeprowadzić szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 1 lipca 2023 r., to wydłuża się on do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego >>>