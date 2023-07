Nowe miasta w 2024 r. Status ten ma uzyskać ponad 30 miejscowości

Karta Praw Dziecka w Biznesie - do czego zobowiąże firmy?

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa w Polsce. Ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.