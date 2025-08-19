REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych

Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2025, 12:09
Adam Kuchta
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.

Nowe przepisy mają umożliwić szersze wykorzystanie środków Unii Europejskiej w działaniach realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zdaniem autorów projektu, zmiana ta pozwoli zwiększyć skalę wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, a także poprawi efektywność wydatkowania środków unijnych.

REKLAMA

Co zmieni nowela ustawy o rehabilitacji?

REKLAMA

Obecnie, zgodnie z art. 47 ustawy o rehabilitacji z 27 sierpnia 1997 roku, część środków PFRON (do 30%) przeznaczana jest na programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu. Programy te służą zarówno rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej, obejmując nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich rodziny.

Problem polega jednak na tym, że w obowiązujących przepisach brakuje jasnego wskazania, iż tego typu programy mogą być realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Co więcej, istniejące regulacje dotyczące finansowania programów unijnych nie obejmują inicjatyw zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Nowelizacja ma to zmienić. W art. 47 ust. 1 dodany zostanie nowy punkt – 4b – który wprost umożliwi przeznaczanie środków PFRON na programy współfinansowane z funduszy unijnych.

Dlaczego to takie ważne?

Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie tej zmiany będzie miało kilka istotnych skutków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Społeczne – zwiększy się skala i zasięg programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dodatkowym funduszom możliwa będzie realizacja większej liczby projektów w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  • Finansowe – Polska efektywniej wykorzysta środki unijne, co oznacza dodatkowe korzyści dla finansów publicznych. Co istotne, zmiana nie generuje nowych wydatków budżetowych – chodzi o lepsze zarządzanie już istniejącymi źródłami finansowania.
  • Systemowe – przepisy zostaną ujednolicone i dostosowane do realiów, w których coraz więcej inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami korzysta z pieniędzy europejskich.

Kto odpowiada za projekt?

REKLAMA

Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To właśnie jego nazwisko od miesięcy pojawia się przy inicjatywach mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i w życiu społecznym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 roku. Jeśli ustawa przejdzie proces legislacyjny, pierwsze efekty zmian mogą być widoczne już w kolejnych programach PFRON współfinansowanych z funduszy unijnych.

Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami?

Przede wszystkim – większe możliwości wsparcia. Dodatkowe źródła finansowania oznaczają szansę na rozwój nowych projektów aktywizacyjnych, szkoleniowych czy społecznych. Programy realizowane w formule unijnej zazwyczaj dysponują większym budżetem i są w stanie objąć pomocą większą grupę osób.

Ostatecznie więc zmiana przepisów to nie tylko kwestia formalna, ale realna szansa na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Nowe możliwości w zakresie finansowania rehabilitacji

Projekt ustawy UD282 to przykład prostej, ale znaczącej korekty prawnej, która może otworzyć nowe możliwości w zakresie finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki włączeniu funduszy unijnych do katalogu źródeł, z których mogą być realizowane programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON, Polska zyska większą elastyczność w wykorzystaniu środków europejskich.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta zgodnie z planem, osoby z niepełnosprawnościami już wkrótce mogą odczuć realne korzyści – od większej liczby dostępnych projektów, po szersze wsparcie w integracji społecznej i na rynku pracy.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Numer projektu: UD282

Zobacz również:
Powiązane
Podatek cyfrowy coraz bliżej. Gawkowski: „Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze i nie są to polskie firmy”
Podatek cyfrowy coraz bliżej. Gawkowski: „Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze i nie są to polskie firmy”
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z bardzo długim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z bardzo długim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
19 sie 2025

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
19 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.
Czternasta emerytura 2025: ile do ręki [tabela brutto - netto]. ZUS podał terminy wypłat
19 sie 2025

ZUS informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września. Pieniądze ZUS przekaże do banków i na pocztę jeszcze w sierpniu, aby wypłaty dotarły na czas.
Poprawi się sytuacja niepełnosprawnych, jest decyzja! Polska musi zmienić przepisy, czas do września 2026
19 sie 2025

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która jest międzynarodową umową podpisaną przez większość państw członkowskich. Głównym celem Konwencji jest zapewnienie, że wszyscy ludzie, niezależnie od niepełnosprawności, mają równe prawa. Wskazuje ona również, jakie działania powinny podjąć państwa, aby zagwarantować realizację tych praw. Jak Polska radzi sobie z ich wdrażaniem? No różnie! Do tego stopnia, że wydano rekomendacje co trzeba zmienić. Tak więc sytuacja osób z niepełnosprawnościami poprawi się - Polska ma czas na zmianę przepisów, wdrożenie programów i usprawnień instytucjonalnych do września 2026 r.

REKLAMA

Ten ważny przywilej dla pracowników zależy od wieku. Sprawdź, czy Tobie również należy się ochrona przedemerytalna
19 sie 2025

Ochrona przedemerytalna to specjalny okres prawny mający na celu zabezpieczenie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego przed utratą pracy. Art. 39 Kodeksu pracy mówi o tym, że "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".
Czyste Powietrze 2025: MKiŚ wstrzymuje dofinansowanie kotłów na pellet. 31 modeli z podejrzeniem niedozwolonych modyfikacji
19 sie 2025

Możliwość dofinansowania z programu Czyste Powietrze 31 modeli kotłów na pellet została zawieszona w związku z podejrzeniami, że mogą one podlegać niedozwolonym modyfikacjom w postaci montażu tzw. rusztu awaryjnego - poinformowało 19 sierpnia 2025 r. ministerstwo klimatu.
Szkolna wyprawka droższa niż rok temu! Rodzice wydadzą fortunę – sprawdź, jak zaoszczędzić przed 1 września
19 sie 2025

Sierpniowy szał zakupów szkolnych w pełni – a w tym roku będzie wyjątkowo drogo. Ponad 60% rodziców przyznaje, że wyda więcej niż w 2024 r., a co drugi przeznaczy na wyprawkę ponad 500 zł. Inflacja, moda wśród uczniów i pośpiech podbijają ceny. Sprawdź, jak sprytnie zaplanować zakupy i nie wpaść w finansową pułapkę tuż przed nowym rokiem szkolnym.
Zasady prawa spadkowego. O tych słowach musisz pamiętać, sporządzając wniosek o nabycie spadku. Mają szczególne znaczenie
19 sie 2025

Odziedziczenie spadku opiera się na złożonym wniosku o potwierdzenie jego nabycia. Wniosek o nabycie spadku to formalne pismo, nieodzowne przy wypłacie środków z konta należącego wcześniej do zmarłego lub przy transakcjach związanych ze zbyciem nieruchomości. Kto może złożyć taki wniosek i o jakim zdaniu należy pamiętać, składając go? Oto szczegóły.

REKLAMA

Dlaczego trzeba płacić większy podatek za garaż wolnostojący? Trybunał zbada przepisy o podatku od nieruchomości
18 sie 2025

W podatku od nieruchomości są różne stawki podatku od od garaży - niższe, gdy jest on częścią budynku mieszkalnego, a wyższe, gdy jest np. budynkiem wolnostojącym. Te przepisy zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego I prezes SN Małgorzata Manowska. Przepisy były zmienione po wyroku TK z 2023 r., ale - według skargi - nie rozwiązało to problemów.
O 5-7 proc. droższe smartfony, komputery, twarde dyski po wprowadzeniu opłaty reprograficznej. To już pewne?
18 sie 2025

Związek Cyfrowa Polska szacuje, że ewentualne wprowadzenie opłaty reprograficznej może przełożyć się na ok. 5-7 proc. wzrost cen sprzętu technologicznego dla całego rynku - poinformował PAP Biznes prezes związku, Michał Kanownik.

REKLAMA