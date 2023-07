Partnerstwo publiczno-prywatne. Rząd przygotowuję nową politykę

Partnerstwo publiczno-prywatne ma rozwijać się zgodnie z zasadami nowej polityki rządu. Rada Ministrów zajęła się projektem „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030”. Jakie są założenia tego dokumentu?

„Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030” to dokument, którego projekt przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje przeprowadzone w końcu 2022 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki PPP została wpisana do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady rządu. Nowy dokument zastąpi „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” przyjętą w 2017 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne podniesie efektywność inwestycji

Jak deklarują autorzy dokumentu jego strategicznym celem jest upowszechnianie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako sposobu realizacji projektów publicznych, który może podnieść efektywność, jakość oraz trwałość inwestycji publicznych. Ich zdaniem w długiej perspektywie takie podejście zapewni maksymalizację korzyści społeczno-ekonomicznych.

Według przygotowywanego dokumentu PPP to szansa na realizację projektów publicznych w takich dziedzinach jak .in..:

transport,

budynki publiczne,

gospodarka odpadami,

gospodarka wodno-kanalizacyjna,

efektywność energetyczna,

edukacja,

ochrona zdrowia.

Projekt Polityki przewiduje następujące główne kierunki interwencji państwa mającej służyć osiąganiu powyższych celów:

Zwiększenie świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej, alternatywnej metody dostarczania infrastruktury i wysokiej jakości usług publicznych,

Odciążenie budżetów jednostek publicznych w fazie inwestycyjnej przez zapewnienie finansowania przez partnerów prywatnych (w tym z ew. wykorzystaniem instrumentów finansowych oferujących wsparcie na preferencyjnych warunkach),

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury i jej utrzymania oraz w zakresie świadczenia usług publicznych,

Utrzymanie przejrzystych zasad wykorzystania formuły PPP i transparentnego procesu wyboru partnera prywatnego,

Wspieranie podmiotów publicznych na etapie przygotowania i realizacji projektów PPP,

Szersze wykorzystanie formuły hybrydowej i łączenia PPP z dofinansowaniem ze środków krajowych w projektach infrastrukturalnych zapewniające podniesienie efektywności i trwałości projektów.

Autorzy projektu Polityki wskazują, że PPP jest zarazem wyzwaniem dla administracji publicznej i przedsiębiorców. Oprócz korzyści związanych z pozyskaniem finansowania przez partnera publicznego – wskazują urzędnicy resortu funduszy i rozwoju regionalnego – PPP ma wpływ na jakość świadczonych społeczeństwu usług i poprawę standardu dostępnej infrastruktury.

Bariery w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekt dokumentu zawiera diagnozę polskiego rynku PPP oraz prezentuje doświadczenia na rynkach międzynarodowych. Na tej podstawie wskazano bariery w rozwoju polskiego rynku PPP. Są nimi:

Niewystarczający poziom wiedzy i kompetencji w zakresie PPP wśród podmiotów publicznych,

Brak systemowego podejścia do uwzględniania formuły PPP jako sposobu realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym niewystarczający poziom wykorzystania Testu PPP,

Problemy podmiotów publicznych w zarządzaniu realizacją umowy o PPP,

Niewystarczający poziom wykorzystania formuły hybrydowej (priorytetyzacja wykorzystania finansowania bezzwrotnego do realizacji inwestycji w formule tradycyjnej),

Niewystarczający poziom konkurencji na rynku usług doradczych,

Wysoki koszt pozyskania finansowania wydatków na realizację projektu PPP,

Brak pewności (po stronie podmiotów publicznych) w zakresie klasyfikacji budżetowej zobowiązań publicznych z tytułu wynagrodzenia partnera prywatnego,

Brak systemowego podejścia do analizy inwestycji publicznych (na etapie realizacji) pod kątem ich efektywności i value for money.

Jak rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne

Bariery w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego mają być przezwyciężane poprzez podejmowanie działań zaplanowanych w projekcie Polityki. Przewiduje ona czternaście metod mających sprzyjać rozwojowi PPP:

Utrzymanie kompleksowych i spójnych ram prawnych w obszarze PPP,

Opracowanie i szerokie upowszechnienie wytycznych i dokumentów systemowych w obszarze PPP

Zapewnienie informacji o rynku PPP poprzez prowadzenie 2 baz – bazy potencjalnych projektów PPP i bazy zawartych umów PPP,

Zapewnienie doradztwa dla podmiotów publicznych,

Wydawanie Opinii PPP,

Opinia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na temat formuły realizacji dużych projektów planowanych do finansowania ze środków budżetu państwa – tzw. „test PPP”,

Szkolenia w zakresie PPP,

Informacja i promocja w zakresie PPP (w tym aktualizacja strategii komunikacji),

Upowszechnianie wykorzystania formuły projektów hybrydowych oraz projektów korzystających z dofinansowania krajowem.n. (np. fundusze celowe),

Prowadzenie centrów kompetencyjnych PPP na poziomie regionalnym,

Uruchomienie instrumentu oferującego preferencyjne finansowanie zwrotne dla projektów PPP,

Uwzględnianie PPP w strategiach zakupowych zamawiających szczebla centralnego,

Wypracowanie szczegółowych wytycznych/objaśnień w zakresie zobowiązań publicznych z tytułu wynagrodzenia partnera prywatnego do stosowania przez RIO,

Sektorowe zarządzanie projektami PPP.

Centralna jednostki rozwinie partnerstwo publiczno-prywatne

Głównym wykonawcą działań planowanych w projektowanej obecnie Polityce PPP będzie Centralna Jednm.n.tka ds. PPP. Będzie ona funkcjonować w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (czyli w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego). Funkcje Centralnej Jednostki obejmow.in.ędą m.in.:

obszar legislacji,

monitoring rynku PPP,

szkolenia,

informację i promocję w zakresie PPP,

wsparcie projektów,

analizy i oceny rozwoju rynku PPP.

W realizacji Polityki PPP jako podmioty współpracujące uczestniczyć będą: podmioty administracji centralnej (ministerstwa i urzędy), jednostki samorządu terytorialnego, doradcy, partnerzy prywatni i instytucje finansujące i działające w obszarze PPP organizacje pozarządowe.

Projekt Polityki PPP przewiduje przeprowadzenie śródokresowej i końcowej ewaluacji jej realizacji. Badania ewaluacyjne mają uwzględniać założone mierniki: liczbę zawartych umów PPP, efektywność postępowań na wybór partnerów prywatnych, oraz maksymalizację korzyści ekonomiczno-społecznych z realizacji projektów PPP.