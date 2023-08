Prezydent Andrzej Duda: wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023 roku. Postanowienie podpisane

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Tego samego dnia postanowienie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Kancelaria Prezydenta opublikowała postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku.



Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.

Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)