Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej. UODO wydał poradnik

Kampania wyborcza a ochrona danych osobowych

Jak poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych, tegoroczny poradnik stanowi zaktualizowaną wersję publikacji z 2018 r. Ma on na celu przybliżenie tematyki praw w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście aktualnych przepisów prawa wyborczego.

„W publikacji czytelnicy znajdą m.in. wskazówki z zakresu realizacji obowiązku informacyjnego, prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu czy wyznaczanie inspektora ochrony danych (IOD)" - podano w komunikacie.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie wyborczym

UODO podkreśla, iż przepisy regulujące przebieg wyborów w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Z tego powodu w poradniku omówiono problematykę aktów prawnych regulujących przebieg wyborów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych wyborców. Publikacja zawiera też też zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie wyborczym, obowiązki administratora, administracji wyborczej i komitetów wyborczych. Ważnym zagadnieniem są też prawa wyborców i innych osób, których dane są przetwarzane. Czytelnicy w poradniku znajdą też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące różnych aspektów przetwarzania danych osobowych w czasie kampanii wyborczej.

„Wybory to święto demokracji. To ważne, aby zarówno podczas przygotowywania się do nich, jak i w ich trakcie, szanować prawo do prywatności. Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Aby im w tym pomóc UODO przygotowało poradnik” – przekonuje Jan Nowak, Prezes UODO.

Poradnik można pobrać na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/file/4400

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych