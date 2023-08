Z czym kojarzy się Ukraińcom Polska? Co drugi obywatel Ukrainy wskazuje na przyjazne nastawienie Polaków. Badanie EWL i UW

53% obywateli Ukrainy przed przyjazdem do naszego kraju wiedziało o tym, że Polacy są do nich przyjaźnie nastawieni – wynika z badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Co drugi obywatel Ukrainy wskazuje na przyjazne nastawienie Polaków

Badanie pokazało, że jednym z głównych skojarzeń z Polską, zarówno wśród migrantów zarobkowych, jak i uchodźców wojennych, jest pozytywny stosunek Polaków do Ukraińców (53%). W przypadku samych migrantów przedwojennych odsetek ten wyniósł aż 57%. Blisko co czwarty respondent (24%) przed przyjazdem do naszego kraju uważał, że Polska jest krajem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto wśród trzech grup respondentów w podobnym stopniu funkcjonowała opinia odnośnie do tego, że Polska jest krajem emigracyjnym, głównie dla pracowników niewykwalifikowanych (44%).

Czy pobyt w Polsce potwierdził wcześniejszą wiedzę Ukraińców

Przekonanie, że Polacy są przyjaźnie nastawieni wobec obywateli Ukrainy, potwierdziło się u ponad 2/3 respondentów (68%), podobnie jak teza o tym, że Polska jest atrakcyjnym krajem do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (67%). Z kolei przekonanie, że Polska jest krajem emigracyjnym, głównie dla pracowników niewykwalifikowanych znalazło potwierdzenie u 53% obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Powody pozostania w Polsce

Z badania wynika również, że wśród głównych powodów do pozostania w Polsce obywatele Ukrainy wskazują właśnie czynniki społeczne. Posiadanie przyjaciół i znajomych w naszym kraju (40%) oraz przyjazne nastawienie Polaków (37%) to najczęściej wymieniane powody, dla których ukraińscy obywatele chcieliby zatrzymać się w Polsce na dłużej.

„Przyjaźń Polaków i Ukraińców to także efekt wieloletniej migracji ekonomicznej ukraińskich obywateli do naszego kraju, która rozpoczęła się na długo przed 2022 rokiem. A polska solidarność i braterska pomoc podczas rosyjskiej agresji pokazała Ukraińcom, że Polacy to ich najbliżsi sojusznicy. W tym zasługa całego polskiego społeczeństwa. To właśnie tego rodzaju oddolne inicjatywy, zacieśnienie więzi między obywatelami, tworzą trwałe i wartościowe relacje polsko-ukraińskie. Ich znaczenie dla przyszłości naszych narodów jest nieocenione, budując fundamenty wspólnego rozwoju i partnerstwa” – komentuje wyniki badań Mariya Kuzenko, dyrektorka operacyjna Fundacji EWL.

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.