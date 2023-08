1100 zł na wyprawkę szkolną od 2024 r. To świadczenie przysługuje wszystkim rodzicom

Już od 1 stycznia 2024 r. na dziecko w Polsce będzie można otrzymać 1100 zł. Oprócz programu "500+", "Dobry Start", czy kosiniakowego rodzicom przysługują inne świadczenia. Sprawdź jak dostać 1100 zł.

Świadczeń socjalnych na dzieci w Polsce jest na chwilę obecną bardzo dużo. Wśród świadczeń tych należy wymienić:

Program "Rodzina 500 plus" - wypłacane jest 500 zł miesięcznie, przy czym od 1 stycznia 2024 r. kwota ta wzrośnie do 800 zł ,

miesięcznie, przy czym od 1 stycznia 2024 r. kwota ta wzrośnie do , Jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną "Dobry Start" - 300 zł wypłacane jeden raz w roku szkolnym

wypłacane jeden raz w roku szkolnym Program rządowy "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" - wypłacane jest 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok,

miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, Kosiniakowe - 1000 zł miesięcznie przez rok dla kobiet, które urodziły dziecko nie mając praw do zasiłku macierzyńskiego,

Becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł.

1100 zł na wyprawkę szkolną od 2024 r.

Na wyprawkę szkolną możemy więc dostać 1100 zł już w 2024 r. Rodzic, któremu na konto wpłynie 800 zł plus i Dobry Start dysponować będzie właśnie taką kwotą. Przypominamy, że wniosku o 800 plus nie trzeba składać. Jak informuje ZUS:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Należy jednak pamiętać o tym, że kolejny wniosek o 800 plus należy złożyć na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Nabór wniosków o świadczenie zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Kwotę 300 zł z Programu Dobry Start jak co roku otrzymamy między lipcem a listopadem. Termin otrzymania pieniędzy uzależniony jest od tego kiedy złożymy wniosek. Im szybciej wypełnimy wniosek tym szybciej 300 zł wpłynie na nasze konto.

