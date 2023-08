Poprawkowe egzaminy maturalne 2023 r. - kiedy, termin wyników, tematy

Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 21 i 22 sierpnia 2023 r. Maturzyści wyniki matur poprawkowych poznają dopiero 8 września.

W poniedziałek i we wtorek (red. 21.08 i 22.08) odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne, w poniedziałek ustne, we wtorek pisemne. Przystąpienie do egzaminów poprawkowych zadeklarowało blisko 33,7 tys. maturzystów – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Formuła 2023 i 2015 - matura poprawkowa

W tym roku egzaminy dojrzałości przeprowadzono w dwóch formułach. W nowej (Formuła 2023) maturę zdawali absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Absolwenci czteroletnich techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia zdawali maturę jeszcze w starej formule (Formuła 2015). W tej samej zdawali też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Matura 2023 - z czego

Niezależnie od formuły maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Maturzyści musieli też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Ile punktów na zaliczenie

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Matura poprawkowa - wyniki

Wstępne wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na początku lipca. Podała, że maturę zdało w tym roku 84,4 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Podała także, że 11,3 proc. abiturientów nie zdało jednego przedmiotu. Maturzysta, który nie zdał tylko jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Matura poprawkowa - kiedy

Aby przystąpić 21-22 sierpnia do egzaminu poprawkowego, maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu, musieli do 14 lipca złożyć pisemne deklaracje w swojej szkole. Deklaracje przystąpienia do poprawkowego egzaminu ustnego złożyło 2289 maturzystów, do poprawkowego egzaminu pisemnego 31 404 osoby.

Matura poprawkowa - termin wyników

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 8 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego, zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowej, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej.

Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawić wyniki dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka