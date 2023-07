Dodatek do 500 plus. Dla kogo?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem podobnym do 500 plus. Kwota zasiłku jest ustalana w oparciu o kryterium dochodowe. 500 plus nie ma wpływu na prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego, oba świadczenia można pobierać jednocześnie. Kto ma szansę na dodatkową gotówkę?