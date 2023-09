Od kiedy program „Dobry posiłek”? MZ o możliwym terminie

Ministerstwo Zdrowia podjęło już odpowiednie działania odnośnie programu "Dobry posiłek"; myślę, że na początku 2024 r. może on zacząć funkcjonować w całym kraju - przekazała we wtorek w Studiu PAP minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Program " Dobry posiłek " dla pacjentów szpitali

Jednym z punktów programowych Prawa i Sprawiedliwości jest program "Dobry posiłek" przeznaczony dla pacjentów szpitali. Według założeń placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.

Minister Sójka we wtorek w Studiu PAP pytana o to, kiedy program może zacząć funkcjonować poinformowała, że jej resort podjął już "odpowiednie działania" i ma nadzieję, że "w najbliższych tygodniach zostaną podjęte pierwsze czynności w związku z tym, by w naszych szpitalach było dobre jedzenie".

"Dobry posiłek" na początku 2024 r.?

Dopytywana o perspektywę wprowadzenia programu na terenie całego kraju powiedziała: "myślę, że już niedługo". "Całościowo będziemy potrzebować kilku takich miesięcy wprowadzających, a potem planujemy, by było to w pewnym sensie obowiązkowe" - zaznaczyła.

Na pytanie o to, czy realny może być termin wprowadzenia programu w skali ogólnopolskiej na początku roku 2024 stwierdziła "tak, myślę, że tak".

Problem pacjentów

Sójka podkreśliła, że problem związany z nieodpowiednią jakością i zbilansowaniem posiłków w szpitalach jest częsty, jednak nie dotyczy wszystkich placówek. "Są szpitale, które nie mają problemu z tymi posiłkami i rzeczywiście te posiłki są smaczne, wyglądają dobrze i pacjenci są zadowoleni. Natomiast jest też spora część szpitali, oddziałów szpitalnych, gdzie te posiłki nie smakują, nie są dobrze zbilansowane, nie wyglądają dobrze i nie są na tyle pożywne, na ile pacjent by oczekiwał" - wskazywała.

W sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) PiS przedstawiło "osiem konkretów", na które składa się wprowadzenie emerytur stażowych - 38 lat dla kobiet i 43 dla mężczyzn, program modernizacji i rewitalizacji bloków "Przyjazne osiedle", "Darmowe autostrady", program "Lokalna półka" - zakładający obowiązek oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, program finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę". PiS zapowiedział też program poprawy żywienia pacjentów w szpitalach "Dobry posiłek", program darmowych leków dla seniorów 65+ oraz dzieci do 18. roku życia oraz program 800+.

Autor: Adrian Kowarzyk

