Inna definicja opisująca pacjenta: to osoba, która otrzymuje opiekę medyczną lub terapeutyczną od uprawnionego dostawcy opieki zdrowotnej, takiego jak lekarz, pielęgniarka, terapeuta czy inny specjalista zdrowia. Opieka ta może obejmować diagnozowanie, leczenie i prewencję różnych chorób i stanów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

%%advert-placeholder-video%%%%advert-placeholder-1%%

Pacjent może otrzymywać opiekę zdrowotną w różnych ustawieniach, w zależności od swojego stanu zdrowia i rodzaju wymaganej opieki. Może to obejmować opiekę ambulatoryjną (tzn. opiekę, która nie wymaga pobytu w szpitalu), opiekę szpitalną, opiekę długoterminową, opiekę domową i wiele innych.

%%content-block%%

Termin "pacjent" jest często używany w kontekście relacji lekarz-pacjent, która jest kluczowym aspektem praktyki medycznej. Ta relacja obejmuje szereg praw i obowiązków zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, takich jak prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, do wyrażania zgody na leczenie, do prywatności i poufności, oraz obowiązek lekarza do zapewnienia opieki medycznej zgodnie ze standardami medycznymi.