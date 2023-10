Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić online!

Przed wdrożeniem CRW, gminy prowadziły lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzały spisy uprawnionych do głosowania na poszczególne wybory z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. Gminy obsługiwały więc proces organizacji wyborów, przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej oraz proces obsługi obywateli zamierzających korzystać z praw wyborczych, w różny sposób.

Konieczność przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania wyborców wymagała ogromnego zaangażowania urzędników samorządowych w proces dopisywania oraz skreślania wyborców ze spisów wyborców przed wyborami, a także powiadamiania wyborców o dokonanych czynnościach. Wiązało się to się także z ryzykiem ujęcia danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców.

Co utrudniało proces organizacji wyborów za granicą

Rozproszenie informacji utrudniało również proces organizacji wyborów za granicą. Każdy wyborca, który zgłaszał się do konsula z wnioskiem o dopisanie go do spisu wyborców w wyborach parlamentarnych i wyborach RP, musi zostać zweryfikowany w zakresie posiadania czynnego prawa wyborczego, co rodziło konieczność wymiany informacji z gminą w kraju. Ponadto gmina była zobowiązana do wykreślenia ze spisu wyborców w tej gminie wyborcy przebywającego za granicą. Bardzo krótki czas na weryfikację danych rodził ryzyko nieuprawnionego głosowania i niewykreślenia wyborcy ze spisu w kraju.

Centralny Ośrodek Informatyki