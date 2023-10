Kto w październiku otrzyma list z ZUS?

W październiku 7,8 mln osób w całym kraju i 621,5 tys. w województwie dolnośląskim może spodziewać się listu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie trzeba bać się listu z ZUS

- Listy wysyłamy do tych osób, którym wypłaciliśmy dodatkową 14. emeryturę – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści czternastą emeryturę już dawno dostali teraz wysyłamy tylko listy informujące o przyznanej kwocie – dodaje.

REKLAMA

Czternastki wypłacone

Maksymalna dodatkowa emerytura wynosiła w tym roku 2650 zł brutto. Gratyfikacja nie przysługiwała osobom, które na dzień 31 sierpnia miały zawieszone świadczenie np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

REKLAMA

Według rzeczniczki, w tym roku czternastka w pełnej wysokości przyznana została 77 proc. uprawnionych. W całym kraju ZUS wypłacił 7,8 mln świadczeń na kwotę 17,5 mld zł. Pełną kwotę wsparcia otrzymały osoby, których wysokość emerytury czy renty nie przekroczyła 2 900 zł brutto.

- W przypadku osób, które miały przyznane świadczenie powyżej tej kwoty, czternastka została zmniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym, aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł – przypomina Kowalska-Matis. Oznacza to, że „14-tki” nie otrzymali świadczeniobiorcy, których emerytura czy renta była wyższa od kwoty 5 500 zł brutto.