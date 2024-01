Bon opiekuńczy ma być nowym świadczeniem dla seniorów. Co już o nim wiemy?

Kiedy ustawa o bon ie opiekuńczym?

Uchwalenie ustawy o bonie dla seniorów to kwestia miesięcy, bo wymaga ona bardzo szerokich konsultacji - powiedziała w piątek w radiu Zet minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Dodała, że projekt ws. bonu senioralnego będzie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Okła-Drewnowicz pytana była o to na co mogą liczyć seniorzy i czy zostanie wprowadzony bon dla seniorów. "Tak, najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu wprowadzili rozwiązania systemowe. Musimy wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli osobie, która potrzebuje wsparcia, a jej bliscy pracują, mieć dodatkowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania" - podkreśliła minister.

Nawet 2 tys. zł wsparcia. Dla kogo bon senioralny?

Wyjaśniła, że "chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności taki bon skierować do osób, które pracują, czy też do seniorów których bliskie osoby zobowiązane do alimentacji pracują tak, żeby samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych".

Pytana o wartość tego bonu, Okła-Drewnowicz powiedziała, że nie będzie to w formie gotówki. Dodała, że osoby, które potrzebują największej liczby godzin opieki, będą mogły liczyć nawet na 2 tys. złotych.

Na pytanie, kiedy ustawa o bonie senioralnym może zostać uchwalona, czy jest to kwestia tygodni, miesięcy Okła-Drewnowicz odparła: "Myślę, że miesięcy oczywiście dlatego, że wymaga bardzo szerokich konsultacji".

Zapowiedziała, że projekt będzie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni rządów. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/