Od 20.000,00 zł do 500.000,00 zł dotacji można dostać w 2024 roku na małe przetwórstwo. Nabór wniosków trwa tylko do 5 lutego 2024 r.

Już tylko do 5 lutego 2024 r. można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. W ramach dotacji można dostać do 500.000,00 zł.

Kto może dostać dotację na małe przetwórstwo?

W ramach dotacji wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, będącej rolnikiem lub małżonkiem rolnika lub osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, jeżeli:

1) prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie wskazanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb);

3) ma nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego;

4) jest pełnoletnia.

Na co mogą być przeznaczone środki z dotacji na małe przetwórstwo?

Wsparcia udziela się na tworzenie lub modernizację:

1) miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

2) miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

W jakiej wysokości można uzyskać wsparcie na małe przetwórstwo?

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500.000,00 zł, a jednocześnie wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia nie może wynosić mniej niż 20 000 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

- do 70% kosztów – w przypadku osób fizycznych będących młodymi rolnikami,

- do 60% kosztów – w przypadku osób fizycznych niebędących młodymi rolnikami;

- do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osoby fizycznej uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Wsparcie może być udzielone w formie płatności końcowej, która zostanie wypłacona po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych, które będą wypłacane po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie ma być realizowane nie więcej niż w dwóch etapach.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o jej przyznanie i wypłatę we wniosku, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.





Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1898 ze zm.)