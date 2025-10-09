Odsetki ustawowe w 2025 r. - aktualne stawki i kalkulatory. Uwaga! zmiana od 9 października

Stopy procentowe NBP w 2025 roku

Od 9 października 2025 r. podstawowe stopy procentowe NBP wynoszą:

- stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,55% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.



Stopy te nie zmienią się na pewno do 5 listopada 2025 r., kiedy to zakończy się następne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Przypomnijmy, że wcześniej w tym roku:



1) od 4 września do 8 października 2025 r. podstawowe stopy procentowe NBP wynosiły:

- stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej.



2) od 3 lipca do 3 września 2025 r. podstawowe stopy procentowe NBP wynosiły:

- stopa referencyjna 5,00% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 4,50% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,05% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,10% w skali rocznej.



3) od 8 maja 2025 r. do 2 lipca 2025 r. podstawowe stopy procentowe NBP wynosiły:

- stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,30% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.



4) do 7 maja 2025 r. (od 5 października 2023 r.) podstawowe stopy procentowe NBP wynosiły:

- stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.



Co ważne:

1) od poziomu oprocentowania stopy referencyjnej zależą stawki odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych - określonych w ustawie z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

2) od poziomu stopy lombardowej zależą stawki odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

Odsetki ustawowe (kapitałowe) obowiązujące w 2025 roku

Odsetki ustawowe (kapitałowe), należne na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego wynoszą w 2025 roku 8,00% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 9 października 2025 r.)

(poprzednio: 8,25% w skali roku od 4 września 2025 r.

8,50% w skali roku od 3 lipca 2025 r.

8,75% w skali roku od 8 maja 2025 r.

9,25% w skali roku od 5 października 2023 r.

9,50% w skali roku od 7 września 2023 r.

10,25% w skali roku od 8 września 2022 r.

10,00% w skali roku od 8 lipca 2022 r.

9,50% w skali roku od 9 czerwca 2022 r.,

8,75% w skali roku od 6 maja 2022 r.,

8,00% w skali roku od 7 kwietnia 2022 r.,

7,00% w skali roku od 9 marca 2022 r.,

6,25% w skali roku od 9 lutego 2022 r.,

5,75% w skali roku od 5 stycznia 2022 r.,

5,25% w skali roku od 9 grudnia 2021 r.,

4,75% w skali roku od 4 listopada 2021 r.,

4,00% w skali roku od 7 października 2021 r.,

3,60% w skali roku od 29 maja 2020 r.,

4% w skali roku od 9 kwietnia 2020 r.,

4,5% w skali roku od 18 marca 2020 r.,

5% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.).



Maksymalna stawka odsetek ustawowych (kapitałowych), na podstawie art. 359 § 21 kodeksu cywilnego wynosi w 2025 roku 16,00% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 9 października 2025 r.)

(poprzednio: 16,50% w skali roku od 4 września 2025 r.

17,00% w skali roku od 3 lipca 2025 r.

17,50% w skali roku od 8 maja 2025 r.

18,50% w skali roku od 5 października 2023 r.

19,00% w skali roku od 7 września 2023 r.

20,50% w skali roku od 8 września 2022 r.

20,00% w skali roku od 8 lipca 2022 r.

19,00% w skali roku od 9 czerwca 2022 r.,

17,50% w skali roku od 6 maja 2022 r.,

16,00% w skali roku od 7 kwietnia 2022 r.,

14,00% w skali roku od 9 marca 2022 r.,

12,50% w skali roku od 9 lutego 2022 r.,

11,50% w skali roku od 5 stycznia 2022 r.,

9,50% w skali roku od 4 listopada 2021 r.,

8,00% w skali roku od 7 października 2021 r.,

7,20% w skali roku od 29 maja 2020 r.,

8% w skali roku od 9 kwietnia 2020 r.,

9% w skali roku od 18 marca 2020 r.,

10% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.).



Na podstawie art. 359 kodeksu cywilnego odsetki kapitałowe (czyli odsetki od sumy pieniężnej) należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (np. z umowy) albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest w inny sposób określona (np. w umowie, czy ustawie), należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.



Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.



Kalkulator odsetek ustawowych (kapitałowych)

Odsetki ustawowe (za opóźnienie) obowiązujące w 2025 roku

Odsetki za opóźnienie należne, na podstawie art. 481 § 2 kodeksu cywilnego wynoszą w 2025 roku 10,00% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 9 października 2025 r.)

(poprzednio: 10,25% od 4 września 2025 r.

10,50% w skali roku od 3 lipca 2025 r.

10,75% w skali roku od 8 maja 2025 r.

11,25% w skali roku od 5 października 2023 r.

11,50% w skali roku od 7 września 2023 r.

12,25% w skali roku od 8 września 2022 r.

12,00% w skali roku od 8 lipca 2022 r.

11,50% w skali roku od 9 czerwca 2022 r.,

10,75% w skali roku od 6 maja 2022 r.,

10,00% w skali roku od 7 kwietnia 2022 r.

9,00% w skali roku od 9 marca 2022 r.,

8,25% w skali roku od 9 lutego 2022 r.,

7,75% w skali roku od 5 stycznia 2022 r.,

7,25% w skali roku od 9 grudnia 2021 r.,

6,75% w skali roku od 4 listopada 2021 r.,

6,00% w skali roku od 7 października 2021 r.,

5,60% w skali roku od 29 maja 2020 r.,

6% w skali roku od 9 kwietnia 2020 r.,

6,5% w skali roku od 18 marca 2020 r.,

7% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.).



Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie, na podstawie art. 481 § 21 kodeksu cywilnego wynosi w 2025 roku 20,00% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 9 października 2025 r.)

(poprzednio: 20,50% od 4 września 2025 r.

21,00% w skali roku od 3 lipca 2025 r.

21,50% w skali roku od 8 maja 2025 r.

22,50% w skali roku od 5 października 2023 r.

24,50% w skali roku od 8 września 2022 r.

24,00% w skali roku od 8 lipca 2022 r.

23,00% w skali roku od 9 czerwca 2022 r.,

21,50% w skali roku od 6 maja 2022 r.,

20,00% w skali roku od 7 kwietnia 2022 r.,

18,00% w skali roku od 9 marca 2022 r.,

16,50% w skali roku od 9 lutego 2022 r.,

15,50% w skali roku od 5 stycznia 2022 r.,

14,50% w skali roku od 9 grudnia 2021 r.,

13,50% w skali roku od 4 listopada 2021 r.,

12,00% w skali roku od 7 października 2021 r.,

11,20% w skali roku od 29 maja 2020 r.,

12% w skali roku od 9 kwietnia 2020 r.,

13% w skali roku od 18 marca 2020 r.,

14% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.).

Na podstawie art. 481 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia , chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona (np. w umowie), wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.



Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.



Ale maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.



Minister Sprawiedliwości ma obowiązek ogłaszać w obwieszczeniach publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie.

(Zob, np.:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie,

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych,

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie,

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych ).



Ale w ten sposób Minister Sprawiedliwości tylko potwierdza (najczęściej z pewnym opóźnieniem w stosunku do uchwały NBP) wysokość odsetek, bo nową wysokość odsetek stosuje się od dnia wejścia w życie uchwały NBP ustalającej nową wysokość stopy referencyjnej NBP.



Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2025 roku

Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. a i b ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych są:

a) w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych,

b) w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych.



Przy czym do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.



Styczeń - czerwiec 2025 r.



Zatem od 1 stycznia 2025 roku (tego dnia stopa referencyjna NBP wynosiła 5,75% w skali rocznej) odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosiły (do 30 czerwca 2025 roku):

13,75% w skali roku - stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - zgodnie art. 4 pkt 3 lit. a ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

15,75% w skali roku - stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym - zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. b ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.



Lipiec - grudzień 2025 r.



Do obliczenia odsetek należnych za okres od 1 lipca 2025 r. - do 31 grudnia 2025 r. stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu 1 lipca 2025 r. (5,25% w skali rocznej). A zatem w drugiej połowie 2025 roku obowiązują następujące stawki odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych:

13,25% w skali roku - w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym ,

15,25% w skali roku - w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym .



(Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych - Monitor Polski 2025 r. poz. 602)



W transakcjach handlowych wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (chyba że strony uzgodniły w umowie wyższe odsetki), za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.



Przy czym ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 7 i art. 8) określa maksymalne terminy zapłaty jakie mogą być zapisane w umowach. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy, jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty.



Kalkulator odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

oprac. Paweł Huczko