Legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiły się dwa nowe dokumenty. Są to legitymacja radcy prawnego i legitymacja aplikanta radcowskiego. Kolejna grupa zawodowa ma możliwość potwierdzania swoich uprawnień zawodowych za pomocą dokumentu w smartfonie.

Legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego

Radcy prawni i aplikanci radcowscy dzięki najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel mogą korzystać ze swoich legitymacji zawodowych także w wersji elektronicznej.

Nowe dokumenty w aplikacji to odpowiedniki tradycyjnych legitymacji. Można się nimi posłużyć np. w polskich instytucjach administracji publicznej czy wymiaru sprawiedliwości. Jednak warto zaznaczyć, że posiadanie ważnej legitymacji tradycyjnej jest niezbędne do korzystania z dokumentu w aplikacji. Z tego powodu cyfrowe legitymacje będą niedostępne dla osób, które nie mają tradycyjnej legitymacji oraz dla tych, których legitymacje są nieaktualne lub unieważnione.

Kto może skorzystać z dokumentów

Z dokumentów w aplikacji mObywatel skorzystają osoby, które:

są zalogowanymi użytkownikami aplikacji mObywatel (potwierdziły swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu i dodały mDowód),

są na liście radców prawnych lub aplikantów radcowskich właściwej okręgowej izby radców prawnych.

Dodane do aplikacji dokumenty działają również w trybie offline, czyli bez dostępu do internetu. Bez dostępu do internetu nie można jednak:

zaktualizować dokumentu,

potwierdzić go za pomocą kodu QR.

Warto używać mObywatela

Rządową aplikację mObywatel 2.0 można bezpłatnie pobrać na smartfon. Dzięki tej aplikacji załatwianie spraw urzędowych jest prostsze i wygodniejsze – bez wychodzenia z domu.

Najważniejszym dokumentem aplikacji jest mDowód - elektroniczny dokument tożsamości, za pomocą którego można niemal wszędzie potwierdzać swoją tożsamość. Oprócz mDowodu w aplikacji można korzystać z innych dokumentów, np. z mPrawa jazdy.