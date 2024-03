3 państwa, do których najczęściej wyprowadzają się Polacy

Do jakich państw najczęściej wyprowadzają się Polacy? Coraz mniej osób wybiera Wielką Brytanię. Więcej jest wyprowadzek z Polski czy powrotów do kraju? Oto statystyki.

Gdzie wyprowadzają się Polacy?

W 2023 roku więcej było przeprowadzek do Polski niż wyprowadzek z kraju. Głównymi kierunkami wyprowadzek były Niemcy, Holandia oraz Hiszpania. Średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła w 2023 roku o 9%, a wyprowadzki z Polski za granicę spadła o 12%.

Coraz mniej Polaków wyjeżdża do Wielkiej Brytanii

W 2023 roku najchętniej wybieranym kierunkiem wyprowadzki były Niemcy, Holandia i Hiszpania. Po raz pierwszy poza pierwszą trójką najchętniej wybieranych krajów znalazła się Wielka Brytania, która do 2020 roku była głównym kierunkiem wyprowadzek z Polski.

Wyprowadzki z Polski - gdzie przeprowadzają się Polacy? Clicktrans.pl

- Spadek zainteresowania Wielką Brytanią wynika między innymi z Brexitu i z trudności, jakie spowodował w osiedlaniu się na stałe i podejmowaniu pracy. Polacy wybierają obecnie inne atrakcyjne pod względem zarobkowym kierunki takie jak Niemcy czy Holandia. - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Polacy wracają do kraju

Polacy w ubiegłym roku chętniej wracali do kraju niż wyprowadzali się z Polski. Udział przeprowadzek do Polski wzrósł o 3 p.p. w stosunku do roku 2022. Natomiast udział wyprowadzek z kraju spadł, ale wciąż jest dużo wyższy niż w latach 2018-2021.

Wyprowadzki z kraju i powroty do Polski. Clicktrans.pl

Ceny przeprowadzek w 2023 r.

Średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła w 2023 roku o 9%, a wyprowadzki z Polski za granicę spadła o 12%. Na popularnych kierunkach, do których wyprowadzają się Polacy, odnotowaliśmy przede wszystkim spadki cen. Największy spadek odnotowała Wielka Brytania aż o 26,2%.

Ceny przeprowadzek Polaków. Clicktrans.pl

„Raport Przeprowadzki 2023” to ósma edycja raportu na temat przeprowadzek Polaków na terenie Europy.

*Ósma edycja Raportu Przeprowadzki 2023 oparta jest na ponad 57 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w Clicktrans w latach 2011-2023.

Źródło: Clicktrans.pl