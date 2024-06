Rachunki za gaz wzrosną o ponad 50% od 1 lipca 2024 r.? Wszystko to za sprawą wygasających tarcz osłonowych

Czy od 1 lipca 2024 r. ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych mocno wzrosną? Czy czekają nas rachunki grozy? Niestety wiele na to wskazuje.

Ceny gazu – jak jest obecnie

W obecnym stanie prawnym funkcjonują przepisy chroniące obywateli przed niekontrolowanym wzrostem cen paliw gazowych. Zasadniczym sposobem interwencji państwa w tym zakresie jest ochrona taryfowa odbiorców, uregulowana w art. 62b ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, która obowiązywać ma do dnia 31 grudnia 2027 r.



Chodzi tu w szczególności o gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpitale i inne publiczne podmioty opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej i inne.



Niestabilna sytuacja na rynku gazu ziemnego wywołana w 2022 roku przez wojnę na Ukrainie, spowodowała wprowadzenie dodatkowych mechanizmów służących ochronie odbiorców gazu ziemnego. Obowiązujące do końca czerwca 2024 r. mechanizmy o charakterze interwencyjnym wprowadzone ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i obejmują mechanizm zamrożenia cen i stawek opłat na poziomie z 2022 r. (w tym mechanizm ceny maksymalnej sprzedaży paliw gazowych), oraz system rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.



Zgodnie z tymi przepisami ww. odbiorcy chronieni (w tym gospodarstwa domowe) płacą obecnie cenę gazu ziemnego na poziomie 24,62 zł za 1/kWh brutto (20,02 zł za 1 kWh netto). Do tego dochodzą opłaty dystrybucyjne (za przesył) i abonamentowe, które również pozostają do końca czerwca 2024 r. na poziomie z końca 2022 roku.

REKLAMA

Ceny gazu. Co się zmieni od 1 lipca 2024 r.?

REKLAMA

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 13 czerwca 2024 r., poz. 859), która weszła w życie 13 czerwca 2024 r. likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za 1 MWh netto (20,017 groszy za 1 kWh netto), a wprowadza cenę maksymalną, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ustawa ta zobowiązuje tzw. sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej i gazu do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskami o zmianę ich taryf pod groźbą utraty rekompensat za sprzedaż energii poniżej cen taryfowych.

REKLAMA

PGNiG OD oferuje taryfy za gaz zależne od ilości zużycia i zastosowania gazu ziemnego oraz częstotliwości odczytów liczników. Dla Klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) przeznaczone są taryfy W – podstawowe z nich to:

W-1 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają do 300 m3, do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych;

W-2 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają ponad 300 m3, ale nie więcej niż 1200 m3, w tej grupie znajdują się odbiorcy, którzy korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzania wody;

W-3 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają ponad 1200 m3, ale nie więcej niż 8000 m3, do tej grupy kwalifikowani są odbiorcy, korzystający z kuchenek gazowych, piecyków gazowych do podgrzewania wody oraz pieców centralnego ogrzewania.

Aktualnie we wszystkich taryfach W PGNiG OD obowiązuje cena 20,017 groszy za 1 1 kWh netto (200,17 zł za 1 MWh netto) – czyli 246,2 zł za 1 MWh brutto.



W korespondencji wysyłanej przez swoim klientom PGNiG informuje, że od 1 lipca 2024 r. obowiązywać ma cena gazu wysokometanowego 29,097 groszy za 1 kWh netto (290,97 zł za 1 MWh netto) - czyli 357,9 zł za 1 MWh brutto. To oznaczałoby podwyżkę o prawie 50% (dokładnie ok. 45%).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak informuje gazetaprawna.pl, podobne podwyżki obejmą także gaz zaazotowany. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) do 36,29 gr/kWh brutto, co oznacza podwyżkę odpowiednio o 45% i 47%. Oprócz cen gazu wzrosną również opłaty abonamentowe, choć w mniejszym stopniu. Na przykład w grupie W-1.1 opłata abonamentowa wzrośnie z 4,06 zł do 4,12 zł miesięcznie brutto.



A zatem dla odbiorców objętych ochroną taryfową (np. gospodarstwa domowe), średni wzrost cen gazu wyniesie około 45-47%, a wraz z wyższymi stawkami dystrybucyjnymi, rachunki za gaz mogą wzrosnąć średnio o 50-60% w drugiej połowie 2024 roku. Opłata zmienna ma zwiększyć się o 55%, a stała opłata o 59% - pisze gazetaprawna.pl.

Warto też wskazać, że wyżej opisane zmiany cen gazu od 1 lipca 2024 dotyczą wyłącznie gazu ziemnego. Osoby korzystające z gazu LPG (propanu i propan-butanu) najprawdopodobniej nie odczują wzrostu cen, bo eksperci nie prognozują wyższych cen tych gazów w najbliższym czasie. Ceny propanu i propan-butanu nie są regulowane.