800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

Jest pomysł nowej formy wsparcia dla seniorów. Miałoby to być nawet 800 plus na rzecz seniorów. Za co? Za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. To postulat, który wzbudza skrajne emocje i może wywołać debatę publiczną na temat sprawiedliwości pokoleniowej w systemie świadczeń. Czy taki postulat ma szanse na realizację? Czy przyniesie więcej wydatków czy też korzyści dla polskiego budżetu?

800 plus dla seniorów: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

Tym razem poruszamy petycję skierowaną do resortu pracy, wprawdzie już jakiś czas temu, ale temat nie cichnie, szczególnie w kontekście różnych dodatków, profitów i ulg dla seniorów - o których mówi się w ostatnim czasie. Mogłoby się wydawać, że to tylko postulaty i petycje o zmiany prawa, ale w praktyce wiele tego typu czy innych propozycji kierowanych do poszczególnych resortów czy nawet Prezydenta RP, przerodziło się w rzeczywistą zmianę ustaw czy uchwalenie całkiem nowych rozporządzeń i ustaw. W omawianej w niniejszym artykule petycji postuluje się o wprowadzenie świadczenia „800 plus” dla seniorów. Pomysł opiera się na przekonaniu, że osoby, które wychowały dzieci, powinny otrzymywać dodatek emerytalny jako rekompensatę za wcześniejsze lata, gdy takie wsparcie nie istniało.

Lex retro non agit a prawo seniorów do 800 plus

W rozmowach prowadzonych z osobami z pokolenia uroczonego w latach 40., 50., czy nawet 60. da się wyczuć nutę rozgoryczenia.

Przykład Wypowiedź kobiety ze Świętokrzyskiego, 72 lata, matka trójki dzieci, teraz już babcia, z minimalną rentą na koncie (bez prawa do renty wdowiej) Kiedyś to nie było 800 plus, dziecko się urodziło, była bieda, problemy z dostaniem pieluch czy jedzenia i jakoś się żyło. A teraz dostają a i tak narzekają. Tu 800 plus, tu 300 plus, tu becikowe, tu babciowe, tu zasiłki z MOPS, tu Mama 4+. Było nas siedmioro i matka na starość nic niedostawała, a robiła w polu jak wół, trzeba było zacisnąć zęby i ciułać. Tak jak ja teraz ciułam. Niech teraz nam dadzą też te 800 plus, za urodzone i wychowane dzieci. Wynagrodzenia dla samorządu, nauczycieli czy mundurowych mogą dawać wstecz, to niech i nam dadzą wstecz. W dziwnych czasach przyszło żyć, powtarza kobieta ocierając łzę.

Trzeba przyznać, że w tej prostocie wypowiedzi, z wyczuwalnym żalem i rozgoryczeniem - jest ziarno prawdy. W rzeczywistości z taką sytuacją utożsami się wielu Polaków i Polek. To właśnie za sprawą takich osób zdecydowano się prosić o zmianę prawa.

800 Plus dla Seniorów – inicjatywa, która może zmienić system wsparcia emerytalnego. Co ze sprawiedliwością pokoleniową w systemie świadczeń?

Autor petycji argumentuje, że starsze pokolenie zostało pominięte w programach wsparcia, mimo że ich dzieci teraz pracują i generują dochody dla państwa. To postulat, który wzbudza skrajne emocje i może wywołać debatę publiczną na temat sprawiedliwości pokoleniowej w systemie świadczeń. Główne punkty petycji to:

Propozycja zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, aby uwzględniała również seniorów.

Postulat dodatku 800 zł miesięcznie za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce.

W przypadku jednego dziecka wychowanego przez małżeństwo – dodatek po 400 zł dla każdego z małżonków.

Petytor uważa więc, że świadczenie 800 plus powinno dotyczyć nie tylko młodych rodziców wychowujących dzieci, ale również emerytów, którzy poświęcili lata na wychowanie swoich potomków. Państwo winno wyrównać historyczne nierówności, przyznając rodzicom dodatki emerytalne z tytułu wychowania dziecka. Według tej propozycji, seniorzy, którzy nie skorzystali z wcześniejszych rozwiązań, mogliby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe za swoje zaangażowanie.

Ewolucja Programu 800 Plus

Program wsparcia rodzin z dzieckiem zadebiutował w 2016 roku, kiedy to wypłacano 500 zł miesięcznie od drugiego dziecka, a świadczenie na pierwsze dziecko lub jedynaka przyznawano wyłącznie przy niskich dochodach rodziców. Z biegiem lat program został zrewidowany, aż w końcu – bez względu na sytuację materialną – każdemu dziecku przysługuje obecnie 800 zł miesięcznie aż do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Ta zmiana była częścią szerszej strategii przeciwdziałania klęsce demograficznej w Polsce. Czy państwo ma jakiś cel w tym, aby świadczenie wypłacać emerytom i rencistom wstecz? No taka rewizja przepisów jest mocno wątpliwa. Jednak z drugiej strony mocno podkreśla się, że uczciwość międzypokoleniowa wymaga, aby osoby, które swoją pracą wychowawczą stworzyły fundamenty współczesnego społeczeństwa, otrzymały należne im wsparcie ze strony państwa.

Dokładna treść petycji: 800 plus dla seniorów

Dokładna treść petycji brzmi tak: "Zwracam się z petycją, aby w uchwalonej ustawie o 800 plus dopisać artykuł o przyznaniu także dodatku do emerytury w kwocie 800zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci, wykształcili, kupili im mieszkania i nawet zasiłku rodzinnego nie otrzymywali od Państwa Polskiego. Gdy w 1996r. rządy sprawowała "LEWICA" pod kierunkiem premiera Leszka Millera, to rządzący ustawili takie kryteria dochodowe dla uprawnienia pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci, że nikt kto pracował na umowie o pracę, to zasiłku rodzinnego w kwocie bodajże 60zł nie mógł dostać. Otrzymywali go tylko rodzice biznesmeni, bo oni w swoich biznesach wykazywali stratę i żadnych podatków nie płacili. Dzieci biznesmenów, rolników i innych ludzi którzy zatajali dochody otrzymywały też stypendia socjalne na studiach, a dzieci rodziców płacących podatki do takich stypendiów uprawnień nie miały. Gdy obecni rodzice małych dzieci dostają w ramach rozdawnictwa pisowskiego budżetowych pieniędzy na każde dziecko przez 18 lat x l2 miesięcy x800zł= 172.800 zł , to chyba emeryci którzy wychowali swoje dzieci i żadnych pieniędzy od Państwa nie otrzymywali mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800zł za każde wychowane dziecko. Gdy PIS doprowadził do tego, że wysokość średniej emerytury w stosunku do przeciętnej pensji spadła z 56% do 42 % (tabela w załączeniu) taki dodatek jest w pełni uzasadniony i sprawiedliwy społecznie. Należy także dodać, że PIS podniósł opodatkowanie emerytur z 17% do 21 % (składka zdrowotna 9%+ podatek PIT 12%). Zatem nie może być tak, że pokolenie obecnych emerytów jest ciągle poszkodowane i żadnych fruktów ze swojej ciężkiej pracy nie może otrzymywać, gdyż tylko łoży podatki i składki do budżetu państwa nic w zamian nie dostając. W tym stanie rzeczy petycja jest w pełni zasadna i konieczna. (...).".

Przytaczamy tą petycję, która jest z 2023 r., ale w całej sprawie o wątki polityczne i partyjne, celem jest zwrócenie uwagi na społeczny postulat i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród seniorów, którzy niegdyś nie otrzymywali świadczenia.

Dokładna odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej: 800 plus dla seniorów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej w odpowiedzi z 2023 r. (więc trzeba mieć na uwadze, że wtedy był inny stan prawny) w sprawie dodatku do emerytury w kwocie 800 zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci podkreśla: "Polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu. Docenienie i podkreślenie roli rodziny, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu znajdują się w centrum jego działań. Czołowym przykładem tej polityki jest realizowany od ponad 7 lat program „Rodzina 500+”. Program „Rodzina 500+” to podstawowa finansowa forma wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu przyznawana w postaci świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Program „Rodzina 500+” jest uregulowany ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje: 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuj i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 3) opiekunowi prawnemu dziecka, 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo 5) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447,1700 i 2140). Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2 do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego, które miały na celu zwiększenie siły oddziaływania programu „Rodzina 500+” i zapewnienie szerszego dostępu do niego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było znaczące rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie wychowawcze. Obecnie zachodzi potrzeba wprowadzenia kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu, mającej na celu dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego do obecnych potrzeb polskich rodzin i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie. Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego do 800 zł miesięcznie pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu „Rodzina 500+” i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Nowa wysokość świadczenia wychowawczego będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie należy wskazać, że ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur.".

Jedno zdanie, bez merytorycznego odniesienia się do sprawy, takie są właśnie odpowiedzi resortu na wiele problemów społecznie ważnych i poruszanych przez obywateli! Może nowo wybrany Prezydent RP zajmie się tą sprawą, bo przecież zgodnie z obowiązującymi przepisami, prezydent może zainicjować proces ustawodawczy.