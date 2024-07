Kolejny cios dla działkowców ROD. Od 1 lipca 2024 r. koniec z zamrożonymi cenami. Muszą być gotowi na podwyżki. Kto konkretnie?

Kolejny cios dla działkowców ROD. Od 1 lipca 2024 r. czekają ich podwyżki. Kto zapłaci więcej i o ile? Czy popularność działek będzie dalej spadała? Wzrost cen energii dotyka wszystkich. Nie oszczędzi też działkowców, którzy dotychczas korzystali z preferencyjnych stawek.

Temat działek ROD wciąż obecny w przestrzeni publicznej

Działkowcy ROD muszą szykować się na wyższe opłaty. Choć przepisy nadal ich chronią, to jednak prawo się zmienia, a ich sytuacją zbliża się do sytuacji rynkowej.

W ostatnich latach temat działek ROD przewija się często w przestrzeni publicznej. Chodzi nie tylko o ich status prawny, ale również o ogromną popularność w okresie popandemicznym i odwrócenie tego trendu, które można obserwować w ostatnich miesiącach. Czy do tego coraz bardziej sceptycznego podejścia przyczynią się zmiany, z którymi mamy do czynienia od 1 lipca 2024 r? Do końca czerwca tego roku, w wyniku interwencji Polskiego Związku Działkowców, ceny energii dostarczanej działkowcom były zamrożone na poziomie cen z 2022 r.

Zbiorowy pobór energii i limit energii

W przypadku ogrodów mamy do czynienia ze zbiorowym poborem energii, co oznacza, że jej pobór jest rozliczany na podstawie jednego, głównego licznika. W 2023 r. obowiązywała przy tym zasada, zgodnie z którą na każdą działkę przypadało 250 kWh wg cen zamrożonej energii. W styczniu 2024 r. ten limit ponownie został zmieniony i wynosił w pierwszym półroczu 125 kWh na jedną działkę. Od 1 lipca 2024 r. te limity już nie obowiązują i działkowcy powinni być przygotowaniu na podwyżki. Jednak co ciekawe, obowiązujące ich stawki nadal nie będą stawkami rynkowymi. Został bowiem wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną, która wynosi 500 zł netto za megawatogodzinę. Pomimo podwyżki działkowcy nadal mogą więc korzystać z korzystnych warunków cenowych. Nie ma jednak co ukrywać – podwyżka może być szczególnym obciążeniem dla wielu starszych osób, które nadal tworzą największą grupą działkowców.