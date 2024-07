Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń. Podobno to już ostatnie przesunięcie

Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu zostaną przeprowadzone zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania.

e-Doręczenia od 1 stycznia 2025 r.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. To ostatnie przesunięcie, które jest niezbędne, aby przeprowadzić proces legislacyjny zmieniający ustawę o doręczeniach elektronicznych.

System e-Doręczeń (PURDE) to nowoczesny sposób wymiany pism komorniczych, będący elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki usłudze e-Doręczeń podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać doręczeń elektronicznych. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i przedstawiciele zawodów zaufania publicznego będą mieli obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń. W okresie przejściowym, jeśli odbiorca nie będzie posiadał skrzynki elektronicznej, Poczta Polska wydrukuje przesyłkę elektroniczną i doręczy w tradycyjny sposób (przesyłka hybrydowa - PUH).

Przesuwany termin wdrożenia e-Doręczeń

Termin wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych, określonych przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych był kilkukrotnie przesuwany. Ostatnie przesunięcie z grudnia 2023 r. było podyktowane niewystarczającą gotowością po stronie podmiotów publicznych.

Aktualnie termin ten, określony w komunikacie, wydanym na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych został wskazany na 1 października 2024 r.

Skuteczne wdrożenie doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń) wymaga wprowadzenia znacznych zmian w funkcjonowaniu podmiotów publicznych w Polsce, takich jak zapewnienie:

zmiany sposobu nadawania korespondencji (z papierowej na elektroniczną oraz z ePUAP na e-Doręczenia),

prawidłowego korzystania z nowych rozwiązań, w szczególności PURDE i PUH,

nadania uprawnień do obsługi skrzynki doręczeń uprawnionym pracownikom,

podpisów elektronicznych dla upoważnionych osób,

archiwizacji dokumentów elektronicznych,

elektronicznego obiegu dokumentów.

Okres przejściowy do 31 grudnia 2025 r.

Skuteczne wprowadzenie e-Doręczeń w podmiotach publicznych wymaga wprowadzenia okresu przejściowego — do 31 grudnia 2025 r., w którym będą one mogły stopniowo dostosowywać się do nowego sposobu prowadzenia korespondencji, tj. poznać nowe rozwiązanie, jakim są e-Doręczenia, dostosować organizacyjnie oraz wprowadzić systemy elektronicznego obiegu dokumentów (systemy klasy EZD).

W okresie tym zostanie zapewniona równoważność doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego albo w ePUAP oraz innych systemach dziedzinowych z e-Doręczeniami. Przy czym wprowadzane rozwiązania legislacyjne będą promować doręczanie korespondencji z wykorzystaniem e-Doręczeń.