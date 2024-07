Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Co już wiadomo?

Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Na razie wiadomo, że ok. 172 mln zł zostaną przeznaczone w ramach KPO na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli klas I-III.

Laptopy dla nauczycieli klas I-III

Temat laptopów dla nauczycieli wciąż powraca. Po raz pierwszy otrzymali oni wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych w 2023 r. To wtedy do określonej grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych trafiły bony o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. To oczywiście zrodziło pytanie, co dalej? Program ten był realizowany równolegle z programem laptop dla czwartoklasisty, który niestety nie okazał się być sukcesem. Wciąż powracało więc pytanie, kiedy na wsparcie kompetencji cyfrowych będą mogły liczyć pozostałe grupy nauczycieli, np. nauczyciele klas I–III szkół podstawowych i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych? Szansa na realizację postulatów ZNP znacząco się zwiększyła w związku z przeprowadzaną rewizją KPO. I faktycznie, jak wynika z informacji przekazanych przez Związek w formie komunikatu, ok. 172 mln zł zostaną przeznaczone w ramach KPO na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli klas I-III.

Co z nauczycielami na urlopie dla poratowania zdrowia i w stanie nieczynnym

Jak informuje ZNP na swojej stronie internetowej, Związek również cały czas monitoruje sprawę bonów na laptop dla nauczycieli, w tym także dla nauczycieli przebywających w dniu składania wniosków na urlopie dla poratowania zdrowia, na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni lub w stanie nieczynnym. Zdaniem ZNP, te grupy nauczycieli zostały pozbawione wsparcia, mimo zamieszczenia ich w grupie osób do tego uprawnionych. Jak bowiem wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami” przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.