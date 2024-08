Świadczenie honorowe zostanie uregulowane w ustawie. Jaka będzie wysokość świadczenia? Czy będzie waloryzowane?

Obecnie w Polsce niespełna 3 tys. pobiera świadczenie honorowe, choć osób uprawnionych jest więcej. Świadczenie to zostanie uregulowane w ustawie. Wysokość świadczenia honorowego wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie. Ma też corocznie podlegać waloryzacji.

Świadczenie honorowe dla stulatków wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane

Projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia został przyjęty na początku sierpnia. Nowe przepisy, które mają zastąpić obecny pozaustawowy mechanizm, miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. W projekcie założono, że wysokość świadczenia honorowego wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie. Ma być też ono corocznie waloryzowane.

Wiceminister rodziny wskazał, że świadczenie honorowe dla stulatków wynosi teraz tyle, ile tzw. kwota bazowa, czyli przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. "W tej chwili jest to ponad 6 tys. zł. I my właśnie taką kwotę wpisujemy do ustawy o świadczeniu honorowym dla stulatków" - powiedział Gajewski.

Według danych GUS w Polsce jest około 5 tys. stulatków, jednak tylko niespełna 3 tys. pobiera świadczenie honorowe, chociaż wszyscy są do tego uprawnieni

"Świadczenie honorowe dla stulatków jest, co do zasady, przyznawane z urzędu w przypadku tych stulatków, którzy pobierają emerytury, renty lub świadczenia podobne, czyli są widziani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW i innych wykonawców zabezpieczenia społecznego, którzy wypłacają te świadczenia długoterminowe dla osób starszych. W przypadku tych osób nie trzeba składać żadnego wniosku. Natomiast jest grupa stulatków, którym nie przysługuje emerytura, nie przysługuje renta, nie przysługuje żadne świadczenie podobne. I takie osoby (...) będą musiały złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia" - powiedział Gajewski.

Zwrócił uwagę, że o świadczeniu honorowym dla stulatków trzeba mówić w dłuższej perspektywie, bo osób, które ukończą 100 urodziny, będzie coraz więcej, dzięki temu, że długość życia się wydłuża. "I to powinno nas cieszyć, bo jako społeczeństwo dłużej żyjemy, dłużej cieszymy się życiem. Ci wszyscy stulatkowie, których będzie w przyszłości więcej, otrzymają to honorowe świadczenie" - podkreślił wiceminister.