Finansowanie partii politycznych w Polsce. Subwencja to nie wszystko

Jak zgodnie z prawem powinno odbywać się przekazywanie środków finansowych na partie polityczne w Polsce? Otóż partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 ustawy oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowe.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Zasada ta obowiązuje z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej,

Co jest bardzo istotne i wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Powyższe zasady wsparcia partii politycznych stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych.

Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę, może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Przy czym, partia polityczna jest obowiązana do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat.

Partia polityczna jest zobowiązana do prowadzenia i udostępniania rejestru wpłat

Rejestr wpłat prowadzony przez partię jest zbiorczym zestawieniem informacji o środkach finansowych. Zgodnie z przepisami partia polityczna ma obowiązek udostępniania rejestru wpłat na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. W rejestrze wpłat zamieszcza się:

imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty;

datę wpłaty;

wysokość wpłaty.

W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby dokonującej wpłaty na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich, w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. Informacje w rejestrze wpłat zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wpłaty.

Zasady otrzymywania subwencji z budżetu państwa przez partie polityczne

Kiedy partia polityczna ma prawo do subwencji z budżetu państwa? Otóż partia polityczna ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie, subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, jeżeli:

w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów.

Ponadto, subwencja przysługująca koalicji wyborczej partii politycznych dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą. Proporcje określone w tej umowie nie mogą być zmienione. Umowa zawiązująca koalicję wyborczą przedkładana jest do rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej pod rygorem nieważności. Jeżeli partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej nie określiły w umowie zawiązującej koalicję wyborczą proporcji, subwencja nie przysługuje. W przypadku rozwiązania się koalicji wyborczej po uzyskaniu prawa do subwencji, subwencja przysługuje partiom politycznym wchodzącym w skład koalicji wyborczej w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.

Subwencja przysługuje poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym odbyły się wybory. Subwencja wypłacana jest do końca roku, w którym odbywają się kolejne wybory.

Przyczyny utrata prawa do subwencji przez partię polityczną

Przepisy wskazują też, kiedy partia polityczna może utracić przyznaną z budżetu subwencję. Mianowicie, partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, jeżeli:

nie złoży informacji w terminie określonym w art. 34 ust. 2 ustawy (tj. partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca następnego roku) lub

informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą albo

Sąd Najwyższy oddalił skargę, o której mowa w art. 34b ust. 1 ustawy (tj. w przypadku odrzucenia informacji przez Państwową Komisję Wyborczą partia polityczna ma prawo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu informacji, wnieść do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia informacji).

Utrata przez partię polityczną prawa do subwencji następuje w następnym roku kalendarzowym po roku, w którym wystąpiło zdarzenie. Więcej szczegółów o subwencji dla partii politycznych w ustawie o partiach politycznych.