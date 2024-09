Wracają niedziele handlowe, prawdopodobnie jeszcze w 2024 r., ale nie w całej Polsce

Ważne

W dniu 25 września 2024 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt). Według stanu na dzień 27 września 2024 r. projekt skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024. Projekt jest wciąż ulepszany, ponieważ zgłoszono na druku nr 672-A, autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.