Od 1 stycznia 2025 r. korzystne zmiany dla dłużników. Komornik będzie mógł zająć mniej wynagrodzenia. Dlaczego? Zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile będzie wynosić? Ile będzie wynosiła kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2025 r.?

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Określa także zasady dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę i egzekucję z wynagrodzenia za pracę.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i egzekucje z wynagrodzenia za pracę

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (pod warunkiem, że pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) z wynagrodzenia za pracę podlegać mogą potrąceniu sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, na zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, a także na kary pieniężne nałożone przez pracodawcę określone w art. 108. związane m.in. z nieprzestrzeganiem przez pracowników przepisów BHP, czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. W przypadku egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych, potrącenia mogą być dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia. W przypadku kar pieniężnych, kara za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń za wyżej wymienione należności.

Komornik będzie mógł zająć mniej wynagrodzenia. Dlaczego?

Minimum, które musi pozostać na koncie dłużnika, dzięki któremu ma on być w stanie zaspokoić swoje niezbędne potrzeby, także zostało zawarte w przepisach. Jest to kwota wolna od potrąceń. Jest ona zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia – kwota wolna od potrąceń także wzrasta. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 4666 zł brutto. Jak Kodeks pracy definiuje kwotę wolną od potrąceń? Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 ( chodzi o kary porządkowe, które na pracownika może nałożyć pracodawca).

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto od 1 stycznia 2025

Podstawą do określenia kwoty wolnej od potrąceń netto jest wysokość minimalnego wynagrodzenia netto. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. będzie wynosiło 4666 zł brutto, przy założeniu, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę: pracuje w miejscu swojego zamieszkania, nie przystąpił do PPK, ma ukończone 26 lat, złożył PIT-2 i posiada przychody tylko z jednego stosunku pracy – minimalne wynagrodzenie netto wynosi 3 510,92 zł netto.

Od 1 stycznia 2025 r. korzystne zmiany dla dłużników.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wysokość kwoty wolnej od potrąceń powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem. W związku z tym, że od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie, wzrośnie także wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Kwota wolna od potrąceń netto od 1 stycznia 2025 r. wynosić będzie dla:

Potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 3 510,92 zł.

Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 2633,19 zł ,

Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 3159,83 zł.

