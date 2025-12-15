Emeryturę ponad 7000 zł brutto dostaje w 2025 r. 622 tys. seniorów. ZUS: bo pracowali po osiągnięciu wieku emerytalnego

ZUS informuje, że w marcu 2025 r. (po ostatniej waloryzacji) nastąpił wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7000 zł brutto (ich liczba wyniosła 622,7 tys.), a także ponad 10 tys. zł brutto (134,1 tys. osób). ZUS informuje też, że jest sporo emerytów, których świadczenia emerytalne przekraczają 15 tysięcy złotych - takich osób jest ok. 3700.

Ponad 622 tysięcy seniorów dostaje emerytury wyższe niż 7000 zł brutto

Po każdej marcowej waloryzacji znacznie rośnie liczba osób pobierających emerytury przekraczające 7 tys. zł brutto. W marcu 2023 roku wynosiła ona 258,8 tys., w marcu 2024 roku osiągnęła wartość 473 tys., co oznacza wzrost o 82,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba tych zamożniejszych emerytów wzrosła też po 1 marca 2025 r., bo waloryzacja w 2025 roku powiększyła wszystkie emerytury o 5,5%. Z danych opublikowanych na stronie ZUS: Struktura wysokości emerytur i rent, wynika, że w marcu 2025 r. odnotowano duży wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości:

- powyżej 7 000,00 zł brutto - ich liczba wynosi obecnie 622,7 tys. i w stosunku do marca 2024 r. (473,0 tys. emerytów) wzrosła o 149,7 tys. świadczeniobiorców czyli o 31,6%,

- powyżej 10 000,00 zł brutto - takich emerytów jest obecnie 134,1 tysięcy (w marcu 2024 roku było to 91,3 tys. osób) - a 7000 z nich pobiera emeryturę w wysokości ponad 15 000,00 zł (w marcu 2024 roku było to 3,7 tys. seniorów).

Ważne Osoby otrzymujące wysokie emerytury to seniorzy, którzy zdecydowali się na przejście na przejście na emeryturę w późniejszym wieku, mając jednocześnie długi staż pracy oraz wysokie zarobki.

Największe emerytury w Polsce

Wiosną 2025 roku dwie najwyższe wypłacane przez ZUS emerytury w Polsce oscylowały wokół 51 tys. zł brutto miesięcznie. Kolejne najbardziej sowite świadczenia mieściły się w kwocie między 40 a 43 zł brutto. Podium w tej kategorii obsadzone jest przez mężczyzn, a okresy składkowe w ZUS każdego z nich sięgały 60 lat.

- W województwie opolskim najwyższa emerytura jaką obecnie wypłacamy przekracza 30 tysięcy złotych brutto, a otrzymuje ją mężczyzna. Pierwszą trójkę z najwyższymi świadczeniami uzupełniają panowie, a ich świadczenia brutto miesięcznie przekraczają 25 tysięcy – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



W zeszłym roku najwyższa emerytura w kraju, wypłacana przez ZUS, wynosiła ok. 48,7 tys. zł brutto. Otrzymywał ją emeryt ze Śląska, który zakończył swoją karierę zawodową w wieku 86 lat, po udowodnieniu ponad 67-letniego okresu pracy. Kolejnym rekordzistą jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 85 lat i 8 miesięcy, mając niemal 60 lat stażu pracy. Jego świadczenie, wynoszące ponad 40,8 tys. zł brutto, wypłaca I oddział ZUS w Warszawie. Na trzecim miejscu w rankingu najwyższych emerytur znajdowała się w poprzednim roku emerytka z Bydgoszczy, która otrzymuje najwyższą w Polsce emeryturę przyznaną kobiecie, wynoszącą niemal 37,9 tys. zł brutto. Pracowała na swoje świadczenie przez 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat – informowała w 2024 roku Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim..



W województwie kujawsko-pomorskim wysokie świadczenia wypłaca nie tylko bydgoski, ale także toruński ZUS. 83-letni emeryt co miesiąc otrzymuje 23,1 tys. zł brutto. Na przestrzeni całego życia przepracował ponad 45 lat, a na emeryturę przeszedł 14 lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli w wieku 79 lat.

Emerytury groszowe - niższe od najniższej emerytury

Minimalna emerytura, która od marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto (a od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku wynosiła 1780,96 zł brutto) nie jest najniższym świadczeniem wypłacanym przez ZUS.

W poprzednim roku najniższa kwota emerytury wynosiła zaledwie 2 grosze (za jeden dzień oskładkowanej pracy). W województwie kujawsko-pomorskim najniższą emeryturę, wynoszącą 6 groszy wypłacał w 2024 r. bydgoski ZUS. Otrzymywała ją kobieta, która przez całe życie przepracowała jedynie 3 miesiące na umowie zlecenia. Z kolei oddział ZUS w Toruniu wypłaca symboliczną emeryturę w wysokości 26 groszy za 17 dni pracy.

Rośnie liczba osób z emeryturami niższymi niż najniższa ustawowa emerytura

ZUS informuje, że rośnie liczba osób pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury (aktualnie 1878,91 zł brutto). W marcu 2023 roku wynosiła ona 368,5 tys., w marcu 2024 r. było ich 403,8 tys. a w marcu 2025 r. - 437,9 tys. (tj. wzrost o 8,4% r/r).

ZUS wskazuje, że w marcu 2025 r. liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł (bez dodatków pielęgnacyjnych) wyniosła 27,7 tys. i wzrosła o 9,2% w porównaniu do marca poprzedniego roku (25,4 tys.). Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski. Spośród 27,7 tys. osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł 7,9 tys. świadczeniobiorców pobierało emeryturę w wysokości do 100,00 zł (w marcu 2024 r. 6,9 tys.).



Ale największy odsetek osób – 10,5% - pobiera emeryturę w przedziale wysokości od 2 800,01 zł do 3 200,00 zł.

Warto pamiętać, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz udowodniły wymagany staż pracy (20 lat w przypadku kobiety, 25 lat w przypadku mężczyzn).



Trzeba też wiedzieć, że okres nieskładkowy może stanowić maksymalnie 1/3 okresów składkowych. Jeżeli na przykład kobieta udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a wyliczona wysokość emerytury wyniesie 1000 zł brutto, to zostanie ona podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto.

Jeżeli natomiast nie udowodni 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, to emerytura będzie jej wypłacana w wyliczonej kwocie 1000 zł brutto.

Emerytura to nie obowiązek. Warto skorzystać z porad doradcy emerytalnego

Nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych. Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej jest jedną z najważniejszych w życiu, dlatego warto podjąć ją świadomie. Zachęcamy do rozmowy z doradcą emerytalnym przed złożeniem wniosku i podjęciem ostatecznej decyzji o przejściu na zasłużony odpoczynek. Taki specjalista nie tylko obliczy przewidywaną wysokość emerytury przy pomocy kalkulatora emerytalnego, ale także przeprowadzi symulacje wysokości świadczenia, które pokażą, o ile emerytura wzrośnie, jeśli zdecydujemy się na dłuższą pracę – dodaje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.