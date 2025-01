TSUE może zmienić wynik Twojej sprawy – sprawdź, jak to działa!

Twoja sprawa wydaje się przegrana w świetle polskiego prawa? Pytanie prejudycjalne do TSUE może odwrócić jej losy! W 2023 roku polskie sądy złożyły rekordową liczbę takich wniosków. Dowiedz się, jak działa ten mechanizm i jak możesz go wykorzystać, by wpłynąć na przebieg postępowania sądowego.