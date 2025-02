Nowe limity dzienne na przelewy w iPKO. Nowy regulamin dla klientów PKO BP od 6 maja 2025 r.

Wczoraj PKO Bank Polski poinformował, że od 6 maja 2025 r. wprowadzi zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej, by zwiększyć bezpieczeństwo transakcji w internecie. Bank wprowadzi nowe limity dzienne na przelewy, które klienci robią w serwisie internetowym iPKO. Pomoże to klientom lepiej chronić się przed skutkami działań oszustów.

Nowy regulamin dla klientów PKO Banku Polskiego od 6 maja 2025 r.

Od 6 maja 2025 r. PKO Bank Polski wprowadzi zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej. Wprowadzone zostaną w szczególności nowe limity dzienne na przelewy, które klienci robią w serwisie internetowym iPKO. Ma to pomóc klientom lepiej chronić się przed skutkami działań oszustów.

Jakie nowe limity dla przelewów w iPKO

PKO BP wprowadzi:

- dzienny limit domyślny w wysokości 10 tys. zł i

- maksymalny limit dzienny w wysokości 300 tys. zł

na przelewy w serwisie internetowym iPKO.



Klient będzie mógł samodzielnie w serwisie iPKO obniżyć limit dzienny lub podwyższyć go do limitu maksymalnego.



Jeśli klient miał wcześniej ustawiony wyższy limit (domyślny), bank automatycznie obniży mu go do 10 tys. zł.



Klient banku będzie mógł podnieść domyślny limit dzienny do wysokości maksymalnego limitu dziennego (nawet do 300 tys. zł).



Maksymalny limit zależeć będzie od narzędzia autoryzacji oraz dodatkowych usług bezpieczeństwa, z których korzysta dany klient.

Ważne Co należy zrobić, żeby ustawić największy dzienny limit maksymalny? Trzeba używać mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO oraz usługi dodatkowego zabezpieczenia logowania do serwisu iPKO, dzięki której bank sprawdza wybrane cechy zachowania użytkownika w swoim serwisie internetowym. Klienci, którzy potrzebują znacznie wyższych limitów dziennych niż 300 tys. zł, będą mogli indywidualnie uzgodnić je z bankiem.

Bank PKO BP zapowiada, że w nowej wersji regulaminu bankowości elektronicznej będą też jeszcze inne rozwiązania, które pomogą w walce z oszustwami w internecie. Szczegółowe informacje na ten temat klienci otrzymają w najbliższych tygodniach w korespondencji z banku.



– W czasach coraz bardziej zuchwałych ataków cyberprzestępców, którzy wykorzystują nieuwagę oraz czasem nadmierną ufność swoich potencjalnych ofiar, robimy wszystko, by pomagać naszym klientom chronić ich oszczędności. Systematycznie wprowadzamy rozwiązania, które mają przeciwdziałać wyłudzeniom. Kolejnym narzędziem, które wspomaga bezpieczeństwo pieniędzy klientów są właśnie limity na przelewy w serwisie iPKO. Co jednak najważniejsze – nie chcemy ograniczać korzystania z naszej bankowości cyfrowej. Dlatego dajemy klientom bezpieczną i wygodną możliwość zmiany limitu i dopasowania go do własnych potrzeb – mówi Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Jak PKO BP dba o cyberbezpieczeństwo klientów?

PKO Bank Polski od lat stale wzmacnia bezpieczeństwo klientów w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej. W ostatnim czasie bank wdrożył kilka nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo logowania i korzystania z usług bankowych w internecie m.in. obsługę kluczy bezpieczeństwa oraz dodatkowe zabezpieczenia logowania w serwisie iPKO. Jako jeden z pierwszych na rynku bankowym w 2022 r. PKO Bank Polski wprowadził możliwość sprawdzenia przez klienta w aplikacji IKO tożsamości pracownika banku, który do niego dzwoni.



Ponadto PKO Bank Polski regularnie prowadzi działania edukacyjne i komunikacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i w znacznej mierze dostosowuje je do aktualnych zagrożeń cyberprzestępczości i „sezonowych” działań oszustów. Te działania przede wszystkim dostarczają klientom wiedzę - jak działają oszuści i jak manipulują odbiorcami. Doradcy i eksperci PKO Banku Polskiego spotykają się stacjonarnie z klientami, bo takie spotkania pozwalają na bezpośrednią interakcję i dotarcie także do grupy osób mniej zaznajomionych z cyfrowych światem np. seniorów.



Największy polski bank także na swoich stronach internetowych, w serwisie internetowym iPKO aplikacji IKO oraz na profilach w mediach społecznościowych systematycznie edukuje i informuje na temat zagrożeń jaki czyhają na klientów banku oraz zasad cyberbezpieczeństwa.