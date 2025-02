Oglądasz TV i słuchasz radia? Przeczytaj bo sprawy trafiają do sądów. NSA: jest nakaz rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych. Padają kary finansowe 30-krotności opłat

Jest komunikat Poczty Polskiej w sprawie wykazu osób zwolnionych z abonamentu RTV 2025 r. Są to m.in.: wiek 75 i 60 lat, renta, zasiłki, niepełnosprawność. Można jeszcze korzystać z 10% zniżki za opłatę abonamentu RTV, jeśli nie i brak rejestracji odbiornika to niestety kara finansowa jest taka: trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

rozwiń >

Ile za abonament RTV w 2025 roku?

Obowiązuje Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. W rozporządzeniu ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc.

REKLAMA

Jaka zniżka na abonament RTV w 2025?

REKLAMA

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za

okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2025 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Ważne Użytkownicy odbiorników, którzy uiścili do 25 stycznia 2025 r. opłatę abonamentową za cały rok, mieli 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

REKLAMA

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa wyżej, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,

b) 25,10 zł za trzy miesiące,

c) 49,60 zł za sześć miesięcy,

d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,

b) 78,70 zł za trzy miesiące,

c) 155,70 zł za sześć miesięcy,

d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Tak więc opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co istotne, jeżeli w danym gospodarstwie domowym znajduje się przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, to według przepisów obowiązkowo należy uiszczać opłatę abonamentową. Opłata przypada na jedno gospodarstwo, niezależnie ile odbiorników jest w posiadaniu. Jak zapłacić za abonament RTV?

Poczta Polska podaje: w celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:

w każdej placówce pocztowej

telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)

drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl

w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Kontrole z Poczty Polskiej - rejestracja odbiorników

Poczta Polska jak co roku, tak i w 2025 r. może przeprowadzać kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Są też uprawnieniu do kontroli obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. Podstawą prawną do takich działań jest ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) oraz ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1640). W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Od decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności.

Nakaz rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

Zapadł ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2024 r., II GSK 469/24: Skoro z art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wynika, że posiadanie odbiornika stanowi domniemanie faktu jego używania - co z kolei stanowi postawę obowiązku jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych - to za uzasadniony trzeba uznać wniosek, że dla nakazania rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych wystarczające jest ich posiadania w stanie - co stanowi element koniecznych ustaleń - umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu.

Wyrejestrowanie odbiornika a opłaty abonamentowe

W innym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2024 r., I GSK 849/23: wskazano, że regulacje dotyczące sposobu wyrejestrowania odbiornika i dokumentowania tej okoliczności uniemożliwiają skuteczne zastąpienie dowodu wyrejestrowania np. pisemnym oświadczeniem czy też zeznaniem osoby, która uczestniczyła w wyrejestrowaniu odbiornika, czy też widziała dokument potwierdzający dokonanie takiej czynności, albo ma wiedzę, że skarżąca nie posiada odbiornika. Zatem regulacja dotycząca opłat abonamentowych, która obowiązek ich wnoszenia wiąże wyłącznie z zarejestrowaniem odbiornika, nakazuje przechowywać dokument wyrejestrowania, gdyż wierzyciel ma prawo dochodzić zaległych nieprzedawnionych opłat w czasie nieograniczonym, limitowanym wyłącznie terminem początkowym wyznaczonym datą rejestracji odbiornika. Wyrejestrowanie odbiornika jest zatem okolicznością kluczową dla bytu prawnego zaległych opłat abonamentowych i w interesie zobowiązanej jest zabezpieczenie dowodu umożliwiającego wykazanie tej okoliczności.

Kara finansowa: trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Uiszczenie opłaty nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Jaki dochód aby nie płacić abonamentu RTV?

Zwolnienie z opłat RTV przysługuje osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Te kryteria są określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858). Jak podaje Poczta Polska w swoim wykazie zwolnień z opłat RTV kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Być może w zakresie wysokości opłaty RTV na 2025 r. jeszcze się to zmieni.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2025 roku?

Jak podaje Poczta Polska w specjalnym wykazie, w swoim komunikacje istnieje zamknięty katalog osób uprawnionych do zwolnienia z ponoszenia opłat za abonament RTV. To właśnie te osoby powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej. Są to:

co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy , na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2023.208 t.j.)

, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2023.208 t.j.) które ukończyły 75 lat

Przykład REJESTRACJA ODBIORNIKA PRZEZ SENIORÓW 75+ Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym , ogłaszanego przez Prezesa GUS;

, ogłaszanego przez Prezesa GUS; spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022.615,1265,2140 t.j.): kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.185 t.j.)

bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690 t.j.)

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2023.240 t.j.)

) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2022.2461 t.j.

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

inwalidów wojennych i wojskowych

kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojenny

członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(Dz.U.2022.655t.j.)

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.)

osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2022.2205 t.j.)

Do kiedy trwa obowiązek opłat za RTV?

Nie używasz ale nie wyrejestrowałeś to płacisz. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2024 r., I GSK 852/23 podkreślił jasno: ustawa abonamentowa nie precyzuje wprost momentu wygaśnięcia obowiązku uiszczania abonamentu. Jednakże w świetle art. 5 ust. 1 i ust. 5-7 ustawy abonamentowej, w przypadku dokonania rejestracji odbiornika radiowego/telewizyjnego obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej immanentnie związany jest z faktem zarejestrowania danego odbiornika lub odbiorników. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej trwa do czasu wyrejestrowania, choćby użytkownik odbiornika faktycznie go nie użytkował lub nawet go nie posiadał.