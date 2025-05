Idzie wielka zmiana. Koniec z wyrzucaniem butelek

Już od października 2025 zaczną pojawiać się w sklepach napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Nowy system zrewolucjonizuje sposób zbierania i recyklingu opakowań. Nowe przepisy to duże wyzwanie dla właścicieli sklepów – będą musieli dostosować swoje placówki, wdrożyć nowe systemy sprzedaży i zadbać o edukację klientów. Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzące zmiany i co możesz zyskać jako przedsiębiorca.

System kaucyjny, który startuje od października 2025 roku to jedna z najważniejszych zmian w obszarze gospodarki odpadami od lat. Jego celem jest zwiększenie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Nowe przepisy obejmą zwrotne opakowania plastikowe, szklane i aluminiowe, a obowiązek ich zbierania spadnie przede wszystkim na właścicieli sklepów. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność reorganizacji przestrzeni, wdrożenia nowych systemów sprzedaży i przeszkolenia pracowników. System kaucyjny może jednak przynieść wymierne korzyści – poprawić wizerunek sklepu, przyciągnąć świadomych ekologicznie klientów i zwiększyć ich lojalność. Kluczem do sukcesu będzie dobre przygotowanie oraz jasna komunikacja z konsumentami.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce – co się zmieni od października 2025 roku?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to jedna z największych zmian w zakresie gospodarki odpadami, która w najbliższych latach wpłynie zarówno na konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, a ich skuteczność będzie w dużej mierze zależeć od właścicieli sklepów, którzy staną się kluczowym ogniwem tego systemu.

Odpowiednie przygotowanie placówek handlowych oraz świadomość nowych obowiązków mogą znacząco ułatwić proces wdrażania nowych przepisów i sprawić, że system zacznie funkcjonować w sposób sprawny i efektywny. System kaucyjny opiera się na prostym mechanizmie, w którym konsumenci, kupując produkty w opakowaniach kaucyjnych, płacą kaucję, którą mogą odzyskać po zwrocie pustego opakowania. Rozwiązanie to obejmie butelki plastikowe, szklane oraz puszki aluminiowe, a jego nadrzędnym celem jest poprawa efektywności recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów niewykorzystanych ponownie.

Punkty zbiórki i obowiązki właścicieli sklepów

Kluczowym elementem systemu będzie sieć punktów zbiórki, które będą obsługiwać zwrot opakowań i zwrot kaucji. Właściciele sklepów o powierzchni powyżej 200 m² zostaną zobowiązani do przyjmowania pustych opakowań, natomiast mniejsze placówki będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu, co może okazać się korzystnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia klientów, jak i samego sklepu. W praktyce jednak od stycznia 2026 roku, prowadząc sprzedaż w opakowaniach szklanych, będą zobowiązane prowadzić ich zbiórkę.

Systemy sprzedażowe i logistyka w obsłudze kaucji

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców konkretne obowiązki, wśród których najważniejszym jest stworzenie odpowiednich warunków do odbioru pustych opakowań. W praktyce oznacza to konieczność wygospodarowania miejsca na przechowywanie zwróconych butelek i puszek oraz dostosowanie przestrzeni sklepowej do nowych procesów logistycznych. W wielu przypadkach właściciele sklepów będą musieli zdecydować, czy opierać się na manualnym odbiorze zwrotów, czy też zainwestować w automaty zwrotne.

Oprócz aspektów logistycznych, istotnym elementem systemu kaucyjnego będzie zarządzanie finansami związanymi z kaucją. Sklepy będą pełnić funkcję pośredników między konsumentami a operatorami systemu, co wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur księgowych i raportowych oraz dostosowania systemów sprzedażowych do obsługi kaucji. W wielu przypadkach niezbędne będą również szkolenia pracowników, którzy będą musieli sprawnie obsługiwać zwroty opakowań i wyjaśniać klientom zasady działania systemu.

Świadomość konsumentów i korzyści dla sklepów

"Wprowadzenie systemu kaucyjnego to nie tylko kwestia regulacyjna. To też odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów i zmieniające się standardy rynkowe. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na możliwość zwrotu opakowań i chcą uczestniczyć w obiegu zamkniętym. Dla sieci handlowych i sklepów oznacza to konieczność dostosowania się do nowych realiów – zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej. Istotny będzie więc sprawny transport opakowań i wybór najdogodniejszej metody zbiórki, ale też oparcie swojego udziału w systemie o sprawnie działające systemy IT. Pomogą one w raportowaniu i weryfikowaniu ewentualnych nieścisłości, takich jak np. rozbieżności w liczbie zwróconych opakowań czy błędne naliczenia kaucji" – mówi Magdalena Markiewicz, prezes PolKa – Polska Kaucja.

"System kaucyjny to rozwiązanie, które wymaga od przedsiębiorców odpowiedniego przygotowania, ale jednocześnie niesie ze sobą potencjalne korzyści. Sklepy, które w odpowiedni sposób dostosują się do nowych wymagań, mogą liczyć na zwiększone zainteresowanie klientów, poprawę wizerunku oraz większą lojalność konsumentów, którzy będą chętnie korzystać z punktów zbiórki w swojej okolicy. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie zapewnienie sprawnej komunikacji na temat zasad działania systemu, zarówno wewnątrz firm, jak i wśród konsumentów. Właściciele sklepów powinni zadbać o to, aby ich klienci byli świadomi wprowadzanych zmian i rozumieli, jak korzystać z systemu zwrotów. Jasna i przejrzysta informacja na temat sposobu zwracania opakowań, wysokości kaucji oraz lokalizacji punktów zbiórki może znacząco wpłynąć na skuteczność całego mechanizmu" – mówi Michał Pląska, dyrektor operacyjny – Centrum Innowacji Retail w COMP S.A.

Recykling, zrównoważony rozwój i przyszłość systemu kaucyjnego

System kaucyjny w dłuższej perspektywie może przynieść wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorców. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, organizacji i zaangażowania ze strony właścicieli sklepów. Kluczowe będzie nie tylko dostosowanie przestrzeni sklepowej i wdrożenie nowych procesów, ale również edukacja klientów oraz ścisła współpraca z operatorami. Wprowadzenie systemu kaucyjnego to duża zmiana, ale odpowiednio zaplanowane działania mogą sprawić, że stanie się on skutecznym narzędziem wspierającym rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i poprawę efektywności recyklingu w Polsce.

Jakie opakowania zostały objęte systemem kaucyjnym?

jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów,

szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz

metalowe puszki o objętości do 1 litra.

Wysokość kaucji określona w odpowiednie rozporządzenie, jest to 50 groszy na butelki PET i puszki oraz 1 zł na butelki szklane. Konsumenci będą otrzymywali zwrot kaucji po zwróceniu opakowania objętego systemem, a do zwrotu nie będzie wymagany paragon.

Tabela: Najważniejsze informacje dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce