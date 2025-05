Debata Trzaskowski – Nawrocki już w piątek o godz. 20:00. Sześć tematów, jeden pojedynek, jedna decyzja

rozwiń >

W nadchodzący piątek o godzinie 20:00 odbędzie się długo oczekiwana debata prezydencka pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, a wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim. Spotkanie obu kandydatów będzie miało formę wzajemnego zadawania pytań w ramach sześciu kluczowych bloków tematycznych. Moderatorem debaty będzie dziennikarz Super Expressu, Jacek Prusinowski.

To wydarzenie przyciąga uwagę opinii publicznej, mediów i wyborców — może ono przesądzić o wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się już 1 czerwca. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tej debacie – tematy, kulisy ustaleń, kontrowersje i oczekiwania obu stron.

Kiedy odbędzie się debata Trzaskowski – Nawrocki?

Choć początkowo mówiło się o środzie, ostatecznie debata prezydencka została zaplanowana na piątek, 24 maja, na godzinę 20:00. Trwać będzie 90 minut i odbędzie się w studiu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie.

Ustalenia zostały ogłoszone we wtorek przez przedstawicieli obu sztabów. Ze strony Rafała Trzaskowskiego byli to: Wioletta Paprocka, szefowa sztabu, oraz posłowie Agnieszka Pomaska i Patryk Jaskulski. Sztab Karola Nawrockiego reprezentowali natomiast: Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS, oraz posłowie Marcin Horała i Andrzej Śliwka.

Format debaty: sześć bloków tematycznych i wzajemne pytania

Debata będzie miała nietypową formułę — kandydaci będą zadawali sobie pytania nawzajem. To nowość na polskiej scenie politycznej i element, który może dodać dynamiki całemu wydarzeniu.

Podzielono ją na sześć głównych bloków tematycznych:

Bezpieczeństwo Gospodarka Polityka społeczna Polityka międzynarodowa Zdrowie Światopogląd

W ramach każdego z bloków, zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki zadadzą sobie po trzy pytania. Dzięki temu widzowie będą mogli usłyszeć zarówno odpowiedzi, jak i to, co dla każdego z kandydatów jest najważniejsze.

Moderacją wydarzenia zajmie się Jacek Prusinowski, dziennikarz „Super Expressu”. To kandydat zaakceptowany przez oba sztaby – co jest istotne, biorąc pod uwagę napiętą atmosferę polityczną. Jak podkreśliła Paprocka:

„Sztab Rafała Trzaskowskiego nie zgłaszał żadnych oczekiwań co do prowadzących. Zaakceptowaliśmy każdą osobę, która zostanie wskazana. Nazwisko Prusinowskiego padło ze strony sztabu Karola Nawrockiego”.

Gdzie oglądać debatę? Trzy stacje i otwarty sygnał

Debata będzie transmitowana przez trzy główne telewizje informacyjne: TVP (w likwidacji), TVN24 i Polsat News. Choć to porozumienie miało na celu zapewnienie szerokiej dostępności transmisji, sztab Karola Nawrockiego wyraził swoje niezadowolenie.

Mateusz Kurzejewski z PiS powiedział wprost:

„Niestety, po raz kolejny Telewizja Polska w likwidacji, TVN24 i sztab Rafała Trzaskowskiego wykazali się brakiem szacunku dla widzów. Chcieliśmy jednej dużej debaty – mamy debatę organizowaną przez trzy stacje”.

Z kolei Marcin Horała stwierdził:

„Dzięki temu, że dziennikarze TVP w likwidacji nie będą zadawali pytań, debata ma szansę mieć jakieś znamiona obiektywizmu”.

Zupełnie inny obraz przedstawia strona Rafała Trzaskowskiego. Agnieszka Pomaska podkreśliła, że sztab Karola Nawrockiego „chciał debaty na własnych warunkach, w Telewizji Republika”.

Otwarty sygnał – szansa dla wszystkich mediów

Jak podkreślił poseł KO Patryk Jaskulski, sygnał z debaty będzie udostępniony wszystkim mediom.

„Wszystkie telewizje, które będą chciały pokazać debatę Polkom i Polakom, będą mogły z tego skorzystać. Padła zapowiedź, że to ma być jedyna wielka debata przed II turą”.

Z drugiej strony Andrzej Śliwka z PiS zaznaczył, że istnieją inne zaproszenia do debat, ale nie potwierdził udziału swojego kandydata w żadnej z nich.

Tylko jedna debata przed II turą?

Coraz więcej wskazuje na to, że piątkowa debata może być jedyną okazją do bezpośredniego starcia kandydatów przed II turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 1 czerwca. Dla wyborców będzie to zatem kluczowy moment do porównania wizji i argumentów obu stron.

Debata Trzaskowski – Nawrocki ma ogromne znaczenie w kontekście mobilizacji elektoratu i przekonania wyborców niezdecydowanych. To może być moment przełomowy kampanii.

Starcie o prezydenturę: Trzaskowski kontra Nawrocki [SONDA]

Co oznacza ta debata dla wyborców?

Dla wielu obywateli, szczególnie tych niezdecydowanych, debata w piątek będzie kluczowym źródłem informacji o kandydatach. Forma wzajemnych pytań pozwoli zobaczyć, jak kandydaci radzą sobie w sytuacjach bez scenariusza, jak reagują na krytykę, jakie mają konkretne propozycje i jakie wartości reprezentują.

Dodatkowo, sześć bloków tematycznych obejmuje najważniejsze obszary życia publicznego: od kwestii bezpieczeństwa, przez ochronę zdrowia, po sprawy światopoglądowe. Taki układ tematyczny pozwoli wyborcom zobaczyć szerokie spektrum postulatów i wartości prezentowanych przez Trzaskowskiego i Nawrockiego.

Debata Trzaskowski – Nawrocki: czego się spodziewać?

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą mieć wpływ na przebieg debaty:

Forma wzajemnego zadawania pytań – bez udziału dziennikarzy – może zwiększyć napięcie i wprowadzić nieprzewidywalność.

wzajemnego zadawania pytań – bez udziału dziennikarzy – może zwiększyć napięcie i wprowadzić nieprzewidywalność. Czas trwania 90 minut daje kandydatom pole do rozwinięcia odpowiedzi, ale też wymaga dobrej kondycji retorycznej.

90 minut daje kandydatom pole do rozwinięcia odpowiedzi, ale też wymaga dobrej kondycji retorycznej. Moderacja przez Jacka Prusinowskiego może wpłynąć na tempo i przebieg debaty, ale nie będzie miała kluczowego znaczenia przy braku aktywnego udziału dziennikarzy.

przez Jacka Prusinowskiego może wpłynąć na tempo i przebieg debaty, ale nie będzie miała kluczowego znaczenia przy braku aktywnego udziału dziennikarzy. Uwarunkowania medialne – debata organizowana przez trzy stacje, przy sprzeciwie jednej ze stron, może wywołać kontrowersje polityczne.

Kluczowa debata przed wyborami 2025

W piątek o 20:00 oczy całej Polski zwrócą się na debatę Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. To jedyna potwierdzona debata przed II turą wyborów, która może zdecydować o przyszłości politycznej Polski na kolejne lata. Zorganizowana zostanie przez TVP w likwidacji, TVN24 i Polsat News, z otwartym sygnałem dla wszystkich mediów.

Bezpieczeństwo, gospodarka, zdrowie, światopogląd, polityka międzynarodowa i społeczna – to tematy, które zdecydują, kto 1 czerwca zostanie wybrany przez Polaków na najwyższy urząd w państwie. Nie przegap tej debaty. Bądź świadomym wyborcą!

Wybory prezydenckie 2025 - druga tura: Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki

