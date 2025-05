5. punkt deklaracji Mentzena groźny dla Polski? Opinia wiceszefa MON

Nawrocki podpisze groźny dla Polski punkt deklaracji Mentzena

Wiceszef MON Paweł Zalewski zaapelował w środę do wyborców Sławomira Mentzena, by w II turze nie głosowali na Karola Nawrockiego. Argumentował m.in., że popierany przez PiS kandydat jest gotów podpisać proponowany przez Mentzena "groźny" - w jego ocenie - postulat dotyczący przyszłości Ukrainy.

Mentzen - który w I turze wyborów prezydenckich był kandydatem Konfederacji i uzyskał 14,81 proc. głosów - zaprosił w środę kandydatów, którzy przeszli do II tury na rozmowę do swojego kanału w serwisie YouTube. Uzasadniał, że jego wyborców trzeba do siebie przekonywać, dlatego Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki powinni podpisać proponowaną przez niego deklarację. Ma ona zobowiązać kandydatów m.in. do tego, że po objęciu urzędu prezydenta nie podpiszą ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Gotowość do podpisania propozycji proponowanej przez Mentzena ogłosił już Nawrocki. Trzaskowski przyznał z kolei, że choć "w kilku kwestiach na pewno się nie zgodzą", to "otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy".

Akcesja Ukrainy do NATO

O postulat Mentzena dotyczący Ukrainy podczas środowej konferencji w MON zostali zapytani wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister Zalewski. Kosiniak-Kamysz ocenił, że najgorszym scenariuszem dla Polski byłby moment, w którym "władzę w Kijowie obejmuje moskiewski watażka". Zwrócił uwagę, że "przyciąganie Ukrainy do Europy i Sojuszu jest najbardziej strategicznie konieczne", a wpływ Ukrainy na to, co wydarzy się z bezpieczeństwem na wschodniej flance NATO i UE jest kluczowy.

Zdaniem Zalewskiego, który jest członkiem zarządu Polski 2050, "bardzo wielu z wyborców Mentzena uważa, że Ukraina powinna być na Zachodzie i powinna wzmacniać Polskę przeciwko Rosji, a nie wzmacniać Rosję przeciwko Polsce". "Ja nie wierzę w to, aby wyborcy Mentzena w tych wyborach podzielali jego pogląd w sprawie przyszłości Ukrainy" - stwierdził. "Z tego miejsca będę prosił państwa, właśnie wyborców Sławomira Mentzena, o niepopieranie pana Nawrockiego i niepopieranie tego punktu programu pana Mentzena, bo on jest po prostu groźny" - zaapelował wiceminister.

Najważniejsze żądanie Putina - zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO

Do dotyczącego Ukrainy zapisu w deklaracji Mentzena odniósł się wcześniej również premier Donald Tusk. Podkreślił na platformie X, że pierwszym i najważniejszym żądaniem Władimira Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. "Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem" - napisał. "Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski" - dodał Tusk.(PAP)