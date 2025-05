Głosowanie za granicą: druga tura wyborów prezydenckich 2025

Głosowanie za granicą - druga tura

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 1 czerwca 2025 roku. Jeśli w tym terminie przebywasz za granicą, możesz oddać głos w miejscu czasowego pobytu. Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego. Co zrobić, aby zmienić miejsce głosowania? Pierwszym sposobem jest złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Drugi sposób to złożenie wniosku w konsulacie o dodanie danej osoby do spisu wyborców okręgu zagranicznego. Czym różnią się te dwie możliwości? Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na zagłosowanie w dowolnym okręgu wyborczym (w kraju, za granicą, na statku). Natomiast drugi sposób zobowiązuje do głosowania w konkretnym okręgu zagranicznym.

Głosowanie za granicą - zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy

Wyborca zainteresowany głosowaniem za granicą może udać się do dowolnego urzędu gminy i złożyć w nim wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Można to zrobić także elektronicznie. Termin na złożenie wniosku mija w czwartek 29 maja 2025 r. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Zmiana miejsca głosowania: druga tura. Wybory 2025. Jak zagłosować w innym obwodzie?

Głosowanie za granicą - zaświadczenie o prawie do głosownia z konsulatu

Kolejnym sposobem, o którym czytamy na stronie PKW jest zgłoszenie się do właściwego terytorialnie konsula. Osoba zainteresowana składa wniosek o ujęcie w spisie wyborców do dnia 27 maja 2025 r. Można zrobić to także online na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/. W tym celu należy przygotować:

PESEL;

ważny polski paszport (albo ważny dowód osobisty na terenie UE lub państwa, na terytorium którego można dostać się na podstawie polskiego dowodu osobistego);

adres pobytu za granicą;

adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego;

nazwisko rodowe matki (które należy podać w celu weryfikacji danych wyborcy).

Przy wypełnianiu formularza na podanej wyżej stronie konieczne jest używanie polskich znaków (np. ą, ż, ł). Należy również wybrać okręg konsularny, w którym zamierza się głosować za granicą. Ważne, aby wybrać właściwy. Pomocna w tym celu jest strona: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie.

Oprócz wysyłki elektronicznego wniosku można również zrobić w dwóch innych formach:

