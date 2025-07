Resort rolnictwa na sierpień 2025 r. wydał ważny komunikat dla rolników, kierowców, mieszkańców wsi i służb mundurowych

rozwiń >

Dla społeczności mieszkającej na wsiach zaczyna się ważny okres - okres żniw. Jak w swoim komunikacie zatytułowanym: Żniwa 2025 - Wspólna sprawa, wspólna odpowiedzialność, apeluje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do mieszkańców wsi, rolników i służb mundurowych - rozpoczynamy właśnie okres, który dla wiejskiego krajobrazu jest momentem kluczowym. Żniwa: to słowo niesie ze sobą zapach dojrzałego ziarna, warkot maszyn i obraz złotych łanów falujących aż po horyzont. To czas, w którym praca ludzkich rąk splata się z rytmem natury, by dać nam wszystkim najcenniejszy owoc ziemi – chleb. Nadchodzące tygodnie to kulminacja całorocznego wysiłku, nadziei i troski. Dlatego tegoroczne żniwa, podobnie jak każde poprzednie, są naszą wspólną sprawą i naszą wspólną odpowiedzialnością. Przez najbliższy czas wiejski krajobraz zmieni swoje oblicze. Pola staną się areną wytężonej pracy. Drogi wypełnią się powolnym, majestatycznym ruchem gigantów – kombajnów, traktorów ciągnących ciężkie przyczepy. Praca, która nie liczy godzin, rozpoczynająca się pierwszym brzaskiem i kończąca się długo po zachodzie słońca, stanie się codziennością.

Resort rolnictwa na sierpień 2025 r. wydaje ważny komunikat dla rolników, kierowców, mieszkańców wsi i służb mundurowych

W komunikacie resortu rolnictwa czytamy tak:

"Żniwa 2025 - Wspólna sprawa, wspólna odpowiedzialność. Apel ministra rolnictwa i rozwoju wsi do mieszkańców wsi, rolników i służb mundurowych,

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy czas żniw – jeden z najważniejszych momentów w roku dla całej społeczności wiejskiej. To okres intensywnej pracy rolników, ale też troska nas wszystkich o to, by w żadnym polskim domu nie zabrakło chleba. Przez najbliższe tygodnie pola, drogi i gospodarstwa będą tętnić innym rytmem. Traktory, kombajny, przyczepy – to codzienny obraz żniwnej rzeczywistości. Praca często zaczyna się o świcie i kończy późnym wieczorem, dlatego kieruję szczególny apel do wszystkich o zrozumienie tej sytuacji. Wyjątkowa cierpliwość i uważność w czasie żniw potrzebna jest każdemu i niech to będzie wyraz naszej troski o wspólne dobro.

Mieszkańcom Wsi – dziękuję za wyrozumiałość. Tak – hałas, ruch maszyn czy praca w nietypowych godzinach mogą być uciążliwe. Ale to właśnie dzięki temu codziennemu wysiłkowi powstaje nasz wspólny dorobek. Proszę – bądźmy w tych dniach dla siebie życzliwi, cierpliwi i wspierający.

Do Kierowców i Uczestników Ruchu Drogowego apeluję o ostrożność i empatię. Maszyny rolnicze są duże, powolne, czasem z trudem mieszczą się na wąskich drogach. Warto czasem zwolnić, przepuścić, zachować dystans. To drobne gesty, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa.

Policji i Straży Pożarnej dziękuję za gotowość i obecność w terenie. Wasze wsparcie, szybka reakcja i działania informacyjne mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo tych żniw. Prosimy o dalsze współdziałanie i uwrażliwianie mieszkańców na trudności, które mogą się z tym wiązać. W terenie mogą pojawiać się sytuacje nietypowe, w których pomocne może okazać się dodatkowe wsparcie, takie jak organizacja dodatkowego przejazdu maszyn rolniczych na wąskich drogach, czy czasowa blokada komunikacji na drogach o wzmożonym ruchu.

I najważniejsze – Rolnikom i Ich Rodzinom życzymy siły, spokoju i dobrych zbiorów. Wasza praca ma ogromną wartość – nie tylko ekonomiczną, ale także społeczną. Nie zapominajcie jednak o tym, że Wasze bezpieczeństwo wymaga czujności i mądrych zachowań. W codziennym zmęczeniu łatwo zapomina się o podstawowych zasadach higieny pacy, takich jak zachowanie ostrożności w obsłudze maszyn rolniczych czy wprowadzanie przerw na odpoczynek. Jak co roku apeluję też do rodziców zaangażowanych w prace polowe – zadbajcie o bezpieczeństwo Waszych dzieci i nie pozwólcie na to, by czas wakacji spędzały w pobliżu maszyn rolniczych. To zawsze sytuacje niosące wysokie ryzyko tragicznych wypadków.

Wszystkich proszę o maksymalne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa. Niech Żniwa 2025 r. przebiegną w atmosferze wzajemnego szacunku i wyrozumiałości. To jest czas wytężonej pracy, ale też kolejny egzamin z naszej solidarności."

Resort rolnictwa na sierpień 2025 r. wydaje ważny komunikat: szczególnie ważny jest apel do kierowców

Resort rolnictwa, w tym reprezentujący go Minister szczególnie apeluje o szczególną ostrożność i empatię na drodze. Co to oznacza? Kiedy na wąskiej, wiejskiej drodze spotykamy potężny kombajn, pamiętajmy, że jego operator ma ograniczoną widoczność i niewielkie pole manewru. To nie jest zwykły pojazd, to mobilna fabryka na kołach, której zadaniem jest praca w trudnych warunkach. Te kilka minut, które stracimy, zwalniając i ustępując pierwszeństwa, jest niczym w porównaniu z presją czasu, pod jaką pracują rolnicy, walcząc z pogodą (szczególnie deszczową w wielu regionach w Polski pod koniec lipca). Niech nasza jazda będzie świadectwem szacunku dla ich pracy. Czasem wystarczy zwolnić, zjechać na pobocze, mrugnąć światłami na znak zrozumienia. Te drobne gesty budują kulturę na drodze i realnie chronią życie i zdrowie.

Resort rolnictwa na sierpień 2025 r. wydaje ważny komunikat: apel do Policji i Straży Pożarnej

Minister dziękuje służbom mundurowym, szczególnie Policji i Straży Pożarnej, w tym OSP za nieustanną gotowość i obecność w terenie. W razie potrzeby rola tych służb w czasie żniw jest nie do przecenienia. Szybka reakcja na zagrożenia, takie jak pożary wysuszonych ściernisk od gorących maszyn, czy pomoc przy wypadku zdarzających się przy żniwach - jest kluczowa. Ale równie ważne są działania prewencyjne i informacyjne. Policja ma za zadanie uwrażliwiać uczestników ruchu na specyfikę tego okresu. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność czasowego wstrzymania ruchu dla przejazdu szerokich maszyn, wsparcie w organizacji objazdów i zapewnieniu płynności policji jest bezcenne - podkreśla Minister.

Resort rolnictwa na sierpień 2025 r. wydaje ważny komunikat: do rolników i ich rodzin

Co można wyczytać z apelu Ministra - skierowanego do rolników? Przede wszystkim są to życzenia sił, wytrwałości w tym okresie ciężkiej i wzmożonej pracy. Oczywiście istotna jest też sprzyjająca pogoda i obfite plony - co także znalazło się na liście. Jak podkreśla resort: wasza praca ma fundamentalną wartość, nie tylko ekonomiczną, ale i społeczną – to Wy jesteście żywicielami narodu - kieruje słowa do rolników. W ferworze walki z czasem i ogromnym zmęczeniu, proszę, nie zapominajcie o najważniejszym – o swoim bezpieczeństwie. Zmęczenie to podstępny wróg, który osłabia czujność i prowadzi do tragicznych błędów. Planujcie przerwy na odpoczynek, dbajcie o stan techniczny maszyn i bezwzględnie przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa.

Ważne Resort rolnictwa szczególny apel kieruje do rodziców: pole w czasie żniw to nie jest plac zabaw. Nie pozwólcie, aby Wasze dzieci, cieszące się wakacjami, przebywały w pobliżu pracujących maszyn. Chwila nieuwagi może kosztować życie lub zdrowie. Zadbajcie o bezpieczną opiekę dla najmłodszych, z dala od niebezpieczeństw. Wasz spokój ducha jest równie ważny, jak zebrane plony.

KRUS: XXXI Konkurs - W rolnictwie można pracować bezpieczniej na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników

Kasa Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w mediach do udziału w XXXI Konkursie - w rolnictwie można pracować bezpieczniej na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników. Celem konkursu jest oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin przez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Ważne Tegoroczna edycja skupia się na merytorycznej treści najnowszej kampanii prewencyjnej KRUS „Dobrostan Rolnika”, która odnosi się do zdrowia człowieka w aspektach: fizycznym, psychicznym i społecznym. Zapraszamy do tworzenia publikacji zachęcających rolników do aktywności fizycznej i rozwoju własnych pasji, stosowania zasad zdrowego odżywiania i nawadniania organizmu, dobrej organizacji pracy i poszukiwania zdrowego balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem i życiem rodzinnym, samokontroli stanu zdrowia, dbałości o właściwe relacje społeczne, stosowania odpowiedniego ubioru i ochrony przed oddziaływaniem promieniowania UV.

Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. co najmniej jedną publikację spełniającą wymogi regulaminu i przesłać ją na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie od 1 do 19 stycznia 2026 r.

Państwowa Inspekcja Pracy: „BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych”

Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy: nasze najnowsze wydawnictwo „BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych” to informacja dla wszystkich rolników, a szczególnie tych, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej w ramach warunkowości społeczne. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania kontrolne wobec rolników posiadających status pracodawcy. Z początkiem roku nowością stały się kontrole przeprowadzane na uproszczonych zasadach, obejmujące rolników pobierających dopłaty bezpośrednie, wytypowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Główny Inspektor Pracy niezmiennie zapewnia, że celem działań Inspekcji Pracy nie jest odebranie rolnikom dopłat bezpośrednich.

– Chodzi o kontrolę warunków pracy i bezpieczeństwa. Kontrole dotyczą gospodarstw zatrudniających pracowników i równocześnie otrzymujących dopłaty bezpośrednie z UE w ramach warunkowości społecznej, wdrożonej od 1 stycznia 2025 roku. Mechanizm ten uzależnia wysokość wsparcia od przestrzegania krajowych przepisów, wprowadzonych do polskiego porządku prawnego na podstawie wybranych dyrektyw UE, takich jak: przejrzyste i przewidywalne warunki pracy 2019/1152, dyrektywa ramowa 89/391/EWG oraz minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa sprzętu roboczego 2009/104/WE – podkreśla szef Inspekcji.

Przykład W ramach działań informacyjnych Państwowa Inspekcja Pracy wydała właśnie specjalną broszurę zatytułowaną „BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. To praktyczny dokument w formie listy kontrolnej z komentarzem, dostępny bezpłatnie w wersji drukowanej oraz do pobrania ze strony internetowej urzędu (link). Broszura ta ma pomóc rolnikom w ocenie i poprawie warunków bezpieczeństwa w gospodarstwie. Wskazuje najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem pracy, ergonomią, higieną oraz zabezpieczeniem przed wypadkami. Wydawnictwo zostało opracowane w formie pytań i odpowiedzi, na podstawie których każdy może samodzielnie przeprowadzić audyt swojego gospodarstwa, usuwając ewentualne zagrożenia, a co za tym idzie, dostosowując swoją działalność do wymogów Unii Europejskiej. Poszczególne rozdziały zawierają informacje, jak ocenić stan podwórza, budynków w gospodarstwie, instalacji i urządzeń elektrycznych, stan techniczny ciągnika, przyczepy oraz innych używanych maszyn rolniczych i pilarek. Kolejna część to fachowe omówienie zachowania podczas pracy ze zwierzętami oraz stosowania środków ochrony roślin.

Podsumowując słowa GIP: działania Państwowej Inspekcji Pracy skierowane do rolników mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na wsi. Po prostu wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa w naszych gospodarstwach – apeluje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki. Z kolei odnosząc się do apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do mieszkańców wsi, rolników i służb mundurowych - w czasie żniw zadbajmy o bezpieczeństwo na roli, na drodze oraz wykażmy się empatią w stosunku do rolników - którzy działają w interesie nas wszystkich.