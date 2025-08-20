REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nie zaparkujesz już pod swoim blokiem – koniec z wymogiem 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, „na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego". Prezydent podpisał ustawę popierającą „patodeweloperkę"

Nie zaparkujesz już pod swoim blokiem – koniec z wymogiem 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, „na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego”. Prezydent podpisał ustawę popierającą „patodeweloperkę”

20 sierpnia 2025, 07:23
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
W dniu 21 sierpnia 2025 r. wchodzi w życie ustawa, która znosi obowiązujący dotychczas – na szczeblu krajowym – wymóg co najmniej 1,5 miejsca postojowego (a w przypadku zabudowy śródmiejskiej – co najmniej 1 miejsca postojowego) na każde mieszkanie w ramach realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą zmiana ta została wprowadzona – „jest ona spójna z wprowadzanymi przez gminy rozwiązaniami na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego, w tym w obszarach śródmiejskich”, a także ma na celu umożliwienie uwzględniania przy realizacji inwestycji mieszkaniowej m.in. – „lokalizacji terenu inwestycji, stopnia rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych”.

Miejsca postojowe pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (czyli – blokami) – jak było przed zmianą wprowadzoną ustawą podpisaną przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia 2025 r.?

W obecnym stanie prawnym (ponieważ ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia 2025 r., która wprowadza w tym zakresie zmianę – oczekuje jeszcze na wejście w życie) – w zakresie wymaganej liczby miejsc postojowych w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej (lokalizowanej w trybie określonym w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwanej dalej specustawą mieszkaniową) – obowiązywał, na poziomie krajowym, współczynnik liczby miejsc postojowych w stosunku do liczby mieszkań. Wynikał on z art. 17 ust. 4a pkt 2 ww. specustawy mieszkaniowej, zgodnie z którym – dla inwestycji mieszkaniowej, minimalna liczna miejsc postojowych musiała wynosić co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach danej inwestycji. W przypadku inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze zabudowy śródmiejskiej natomiast – zgodnie z art. 17 ust. 4d pkt 2 ww. ustawy – minimalna liczna miejsc postojowych musiała być co najmniej równa liczbie mieszkań przewidzianych do realizacji w ramach danej inwestycji.

Przykład

Oznacza to, że np. w bloku, w którym zlokalizowanych jest 100 mieszkań – deweloper musiał przewidzieć co najmniej 150 miejsc postojowych, a jeżeli blok ten zlokalizowany był w obszarze zabudowy śródmiejskiejco najmniej 100 miejsc postojowych i nie było żadnych odstępstw od powyższej zasady, które pozwalałyby na realizację inwestycji z mniejszą liczbą miejsc postojowych, gdyż były to wymogi ustawowe określone na poziomie krajowym. Samorząd (a konkretnie – rada gminy) mogła co najwyżej – powyższe wymogi co do liczby miejsc postojowych – jeszcze bardziej „zaostrzyć”, określając je na poziomie wyższym niż ww. współczynniki.

Ponadto – zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. specustawy mieszkaniowej – w lokalnych standardach urbanistycznych, rada gminy (czyli samorząd) mógł określić, że liczba miejsc postojowych niezbędnych dla danej inwestycji mieszkaniowej, musi być większa niż określona w art. 17 ust. 4a pkt 2, czyli – większa niż minimalny współczynnik wynoszący 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie lub odpowiednio – 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie (w przypadku zabudowy śródmiejskiej).

Miejsca postojowe pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (czyli – blokami) – jak będzie po zmianie wprowadzonej ustawą podpisaną przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia 2025 r.?

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez byłego już Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 5 sierpnia 2025 r. (czyli w ostatnim dniu jego prezydentury) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (czyli specustawie mieszkaniowej), polegające na uchyleniu:

  • art. 17 ust. 4a pkt 2 ww. ustawy, z którego wynika opisany powyżej wymóg minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie przewidziane do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej oraz
  • art. 17 ust. 4d pkt 2 ww. ustawy, z którego wynika opisany powyżej wymóg minimum 1 miejsca postojowego na każde mieszkanie przewidziane do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej, która zlokalizowana jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

Ponadto – nowe brzmienie otrzymuje art. 19 ust. 3 specustawy mieszkaniowej, zgodnie z którym – rada gminy (czyli samorząd), w lokalnych standardach urbanistycznych, będzie mógł określić liczbę miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Czyli – samorząd nie będzie już „zaostrzał” wymogów co do liczby miejsc postojowych wymaganych przy danej inwestycji mieszkaniowej w stosunku do minimalnych wymogów na poziomie krajowym, a będzie władny ustalić jakiekolwiek wymogi w tym zakresie, ponieważ minimalne wymogi na poziomie krajowym przestają obowiązywać.

Ważne

W praktyce oznacza to, że jeżeli samorząd (a konkretnie – rada gminy) uzna, że dla danej inwestycji mieszkaniowej (np. „ze względu na lokalizację terenu inwestycji, stopień rozwoju transportu publicznego czy sieci dróg rowerowych” – jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą ww. zmiana została wprowadzona) nie są wymagane jakiekolwiek miejsca postojowe – inwestycja taka, będzie mogła zostać zrealizowana bez tych miejsc, zakładając po prostu, że jej mieszkańcy będą poruszać się na pieszo, na rowerach lub korzystając z transportu publicznego (jak bowiem wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą została ona wprowadzona – „Projektowana zmiana jest także spójna z wprowadzanymi przez gminy rozwiązaniami na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego, w tym w obszarach śródmiejskich.”). Z całą pewnością, jest to więc zmiana korzystna na deweloperów, którzy – co do zasady, jeżeli zgodzi się na to samorząd – będą mieli możliwość „stawiania” bloków bez ani jednego miejsca postojowego (co dotychczas było niemożliwe).

Należy również podkreślić, że powyższe, nowe zasady dotyczące liczby miejsc postojowych, dotyczyć będą nowych inwestycji mieszkaniowych, realizowanych po wejściu w życie ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, a nie tych już istniejących. Przy blokach mieszkalnych, przy których istnieją już parkingi dla ich mieszkańców – nie będą one zatem mogły teraz zostać zlikwidowane, w związku ze zniesieniem wymogów co do minimalnej liczby miejsc postojowych w ramach ww. nowelizacji.

W uzasadnieniu projektu ustawy, którą zostały wprowadzone ww. zmiany, jej autorzy argumentowali, że – o zmianę tych przepisów wnioskowali zarówno inwestorzy (red.: co jest oczywiste), jak i samorządy. „Ich aktualne brzmienie ogranicza bowiem możliwość modyfikacji tego wskaźnika przez gminę i uniemożliwia dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań w danej miejscowości, uwzględniających np. lokalizację terenu inwestycji, stopień rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych, tak jak jest to ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to również istotną barierę dla rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego. (…)

Projektowana zmiana jest także spójna z wprowadzanymi przez gminy rozwiązaniami na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego, w tym w obszarach śródmiejskich. W uchwałach lokalizacyjnych przyjmowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej minimalna liczba miejsc postojowych nadal będzie ustalana zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy. W art. 19 ust. 3 specustawy mieszkaniowej pozostanie także przepis upoważniający radę gminy do określenia w lokalnych standardach urbanistycznych liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej, tak jak to miało miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.”

Na argument, iż rezygnacja ze sztywnego ustalenia współczynnika miejsc postojowych na szczeblu krajowym, wynika z „wsłuchania” się przez resort w głos samorządowców, powołał się również wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca 2025 r.

Minimalny, określony na poziomie krajowym, współczynnik liczby miejsc postojowych dla inwestycji mieszkaniowych rząd próbował znieść już wcześniej w... ustawie powodziowej

Już wcześniej, a konkretnie w październiku 2024 r., w projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzirząd podjął próbę zniesienia minimalnych, określonych na poziomie krajowym, współczynników liczby miejsc postojowych dla inwestycji mieszkaniowych, wynikających z art. 17 ust. 4a pkt 2 oraz art. 17 ust. 4d pkt 2 (w przypadku, gdy inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej) specustawy mieszkaniowej. Gdy dowiedziała się o tym opinia publiczna – rząd przekonywał jednak, że doszło do pomyłki” i wycofał z projektu zmiany w powyższym zakresie. Dzisiaj, z uwagi na fakt, iż ostatecznie doszło do uchylenia ww. współczynników – można sobie zadać pytanie czy rzeczywiście była to pomyłka” czy też próba przemycenia” kontrowersyjnych i sprzyjających deweloperom (a niekoniecznie mieszkańcom bloków) zapisów?

Kiedy zmiany, polegające na zniesieniu minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych dla inwestycji mieszkaniowej i oddające wyłączne władztwo w tym zakresie samorządom, wchodzą w życie?

Zmiany polegające na rezygnacji z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej – wchodzą w życie w dniu 21 sierpnia 2025 r., czyli – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy z dnia z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, co nastąpiło w dniu 7 sierpnia br. (tj. na drugi dzień po podpisaniu tej ustawy przez Prezydenta).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 195 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1077) – podpisana w dniu 5 sierpnia 2025 r. i na dzień dzisiejszy
Źródło: INFOR
