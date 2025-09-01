Rząd informuje Polaków co mają robić, jak wybuchnie wojna – „Poradnik bezpieczeństwa” trafi do każdego domu w Polsce [udostępniamy wersję PDF]. „Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”

W dniu 28 sierpnia 2025 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) został opublikowany „Poradnik bezpieczeństwa” dla wszystkich Polaków, który został opracowany wspólnie przez MON, MSWiA oraz RCB. Ma on pełnić funkcję praktycznego poradnika, umożliwiającego każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury. Już wkrótce, ma on trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

MSWiA: „Żyjemy w niebezpiecznych czasach, za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi”

„Poradnik bezpieczeństwa”, który w dniu 28 sierpnia 2025 r. został opublikowany m.in. na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – to rządowa publikacja, która została opracowana przez MON, MSWiA oraz RCB, we współpracy z licznymi ekspertami oraz instytucjami, w związku z rosnącymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa Polski, jako odpowiedź na doświadczenia wynikające z wojny w Ukrainie, pojawiające się nowe zagrożenia oraz rosnące w związku z tym potrzeby społeczne. Jak informuje RCB – publikacja obejmuje najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem współczesnego społeczeństwa – od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne. Na ponad 40 stronach książkowej formy publikacji, rząd przekazuje Polakom „proste i sprawdzone porady”, spis najważniejszych numerów alarmowych i wskazówki, gdzie szukać wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

– „Nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument gwarantujący i wspierający bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych, po te najbardziej ekstremalne, jak wojna. Żyjemy w niebezpiecznych czasach za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi.” – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2025 r.

Zapasy domowe na minimum 3 dni, plecak ewakuacyjny dla każdego domownika (również dzieci), wzór rodzinnego planu na kryzys – to tylko niektóre z zaleceń uwzględnionych w „Poradniku bezpieczeństwa”

Opracowany przez rząd „Poradnik bezpieczeństwa” to nie tylko poradnik na wypadek wojny, ale również na takie sytuacje kryzysowe jak klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury.

– „To bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa. Obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej to obowiązek państwa – żeby uświadomić, wyedukować i przygotować obywateli. Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o najtrudniejszą sytuację – czas wojny – ale też o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, o momenty zagrożeń terrorystycznych, o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu.” – wyjaśnił, podczas czwartkowej konferencji prasowej, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W poradniku można znaleźć m.in. porady, w jaki sposób:

Rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach,

Zadbać o zwierzęta domowe i gospodarskie,

Zabezpieczyć dom lub mieszkanie (np. poprzez uszczelnienie okien i drzwi kocami, ręcznikami lub taśmami),

Przygotować się na w przerwy dostawach prądu, gazu i na brak dostępu do telefonu i internetu,

Zgromadzić zapasy domowe, pozwalające na przetrwanie minimum 3 dni,

Reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,

Przebiega ewakuacja,

Przygotować plecak ewakuacyjny (który „powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci”),

Zlokalizować miejsca schronienia,

Zachowywać się na wypadek powodzi, długotrwałego braku prądu (blackout-u), ataku z powietrza oraz zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, nuklearnego, terrorystycznego i cyfrowego,

Udzielać pierwszej pomocy,

Utrzymywać higienę w sytuacji braku dostępu do bieżącej wody,

Opracować rodzinny plan na wypadek kryzysu (uwzględniający m.in. miejsca i terminy spotkań na wypadek rozdzielenia i braku łączności), jak również

Jakie zadania można otrzymać w sytuacji wybuchu konfliktu zbrojnego.

„Poradnik bezpieczeństwa” trafi do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce

Zgodnie z zapowiedzią RCB – już wkrótce, książkowa wersja poradnika, ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, „aby każdy miał pod ręką wiarygodne źródło informacji i narzędzie”. Będzie ją można również otrzymać w urzędach miast i gmin. Wersja cyfrowa poradnika, już dzisiaj, dostępna jest pod adresem: LINK. Niebawem, ma tam również zostać zamieszczona wersja poradnika w alfabecie Braille’a, jak również jego tłumaczenia na inne języki.

Poradnik, w formacie PDF, można również pobrać poniżej:

Poradnik bezpieczeństwa

Dzięki powyższym środkom przekazu – każdy obywatel Polski, ma zyskać „szybki dostęp do wiedzy i praktycznych wskazań, które mogą uratować życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych”.

– „Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo. Poradnik pokazuje, że nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu. Im lepiej jesteśmy indywidualnie przygotowani, tym silniejsze i bardziej odporne jest całe społeczeństwo.” – podkreślił zastępca dyrektora RCB, płk SG Mariusz Marchlewicz.

Zgodnie z zamysłem autorów „Poradnik bezpieczeństwa”, czyli MON, MSWiA oraz RCB –ma on mieć charakter uniwersalny – zawarte w nim zasady i wskazówki mogą być dostosowane do różnych grup wiekowych, warunków życia i miejsca pobytu. Niezależnie od sytuacji czy lokalizacji – ma on pomóc lepiej przygotować się na możliwe zagrożenia. Jednocześnie – RCB zaznacza jednak, że korzystanie z poradnika jest dobrowolne, a publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny – ma być narzędziem, z którego każdy może skorzystać, aby lepiej przygotować się na różne sytuacje kryzysowe, ale nie ma nikogo obligować do postępowania w taki czy inny sposób.