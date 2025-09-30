REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców

W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 10:16
[Data aktualizacji 30 września 2025, 10:16]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców
W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku i nie każdy je dostanie. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?

Dodatkowe 900 złotych za miesiąc pracy

Układ kalendarzowy sprawia, że w październiku 2025 roku pracownikom przypadną do przepracowania 184 godziny pracy. Czy to ma praktyczne znaczenie? Tak, w szczególności dla tych osób, które świadczą pracę w nocy. Wysokość dodatku, który z tego tytułu otrzymują jest bowiem uzależniona od dwóch czynników – wysokości minimalnego wynagrodzenia i liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. Zgodnie z wolą ustawodawcy dodatek ten wynosi bowiem za każdą godzinę pracy 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w październiku 2025 roku, gdy minimalne wynagrodzenie wynosi nadal 4666 złotych, a do przepracowania przypadają 184 godziny, stawka godzinowa wynosi 4666 ÷ 184 x 20 proc., czyli 5,07 zł brutto. Oznacza to, że pracownik pracujący tylko w porze nocnej będzie mógł w tym miesiącu liczyć na dodatkowe wpływy z tego tytułu w wysokości co najmniej 932,88 złotych brutto. Co najmniej, bo należy pamiętać, że każdy pracodawca ma możliwość określenia stawki dodatku za pracę w porze nocnej w innej (wyższej) wysokości.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kiedy zaczyna się, a kiedy kończy noc?

Przypomnijmy, że na podstawie przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Warto jednak pamiętać, że o tym, kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy, może we własnym zakresie zdecydować pracodawca, który ma prawo określić odpowiednie przedziały godzinowe w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jego swoboda jest w tym zakresie jednak ograniczona, gdy chodzi o pracowników młodocianych, dla których pora nocna przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.

Zobacz również:

Zleceniobiorcy muszą dbać o swoje prawa

W kontekście dodatku za pracę w nocy warto zwrócić uwagę również na sytuację zleceniobiorców. Oni także mogą pracować o różnych porach, w tym w nocy. Czy mają w takich sytuacjach prawo do analogicznego dodatku, jak ten przysługujący pracownikom? Niestety nie. Zasady, jakimi rządzi się umowa zlecenia zostały określone w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i nie przewidziano wśród nich żadnych szczególnych regulacji dotyczących wynagradzania za pracę w nocy. Warto jednak pamiętać, że strony tej umowy mają swobodę w zakresie ustalania wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zlecenia i mogą we własnym zakresie poczynić stosowne ustalenia, np. odpowiednio zwiększając stawkę wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy. Warto jednak o tym pamiętać już na etapie zawierania umowy, bo obowiązujące przepisy nie chronią zleceniobiorców w tym zakresie w żaden szczególny sposób.

Podstawa prawna

art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko
30 wrz 2025

Czy jest prosty sposób na rozwiązanie problemu długiego oczekiwania na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia? Samorząd lekarski sformułował swoje stanowisko w tej istotnej sprawie. Może ono mieć poważne skutki społeczne i zdrowotne.
Dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Mało kto o tym wie, ale szef musi zwrócić Ci pieniądze, jeżeli dojeżdżasz autem do pracy do innego miasta
30 wrz 2025

Okazuje się, że jeżeli dojeżdżasz autem do pracy z innej miejscowości, to w niektórych sytuacjach twój pracodawca może pomóc Ci pokryć koszty związane z wydatkami na dojazd. Kiedy przysługuje zwrot? Jaka to kwota? Oto szczegóły.
Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
30 wrz 2025

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.
Wyrzucasz torebki po herbacie do tego pojemnika? Ten segregacyjny błąd kosztuje cztery razy więcej
30 wrz 2025

Nowe zasady segregacji odpadów sprawiają, że nawet doświadczeni w tej sztuce mieszkańcy zaczynają się gubić. Ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne wcale nie trafiają już do bio, a plastikowe butelki nie zawsze kończą w żółtym koszu. Do listy „segregacyjnych pułapek” dochodzi jeszcze jedno zaskoczenie: torebki po herbacie. Niby drobiazg, a w praktyce pułapka, która może skończyć się nawet karą finansową.

REKLAMA

Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o niepełnosprawności?
29 wrz 2025

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?
W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców
30 wrz 2025

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku i nie każdy je dostanie. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?
Najem senioralny i coś jeszcze – dwa projekty ustaw dotyczących wsparcia mieszkaniowego dla osób starszych
29 wrz 2025

W ostatnim czasie zarówno część posłów, jak i rząd starają się poprawić warunki mieszkaniowe osób starszych tj. takich, które ukończyły 60 rok życia. Procedowane są w tym zakresie obecnie dwa projekty ustaw. Jakie korzyści dla seniorów wynikają z tych projektów?

REKLAMA

Podatek od wygody. Chodzi o paczkomaty. Lubimy z nich korzystać, ale nie każdy wie, że trzeba od tego zapłacić podatek
30 wrz 2025

Czy potrafilibyśmy jeszcze żyć bez paczkomatów? Stały się one normalnym elementem krajobrazu i bywają atutem przy sprzedaży nieruchomości. Jednak zanim osoba prywata zdecyduje się postawić taki automat na swoim gruncie, powinna zapoznać się z przepisami.
Sejm: Transmisja on-line przesłuchania Zbigniewa Ziobro na komisji śledczej 29 września 2025 r.
29 wrz 2025

W Sejmie od godz. 12.00 trwają prace komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Na dziś zaplanowane jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry.

REKLAMA