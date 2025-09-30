To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko

Decyzje samorządów dotyczące nocnej sprzedaży alkoholu

Temat nocnej prohibicji powraca równie często, jak ten dotyczący zakazu palenia w przestrzeni publicznej. W obu przypadkach istnieją argumenty przemawiające za, jak i przemawiające przeciw, a dyskusja publiczna dotycząca możliwych konsekwencji jest burzliwa.

Warto przypomnieć, że obecnie obowiązujące regulacje prawne nie generują powszechnego zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, jednak art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje radom gmin (miast) możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na ich terenie. Część gmin skorzystała z tej możliwości, jednak nie w każdym przypadku okazało się to być sukcesem – wiele samorządów, które zdecydowały się na wprowadzenie zakazu, wycofało się z niego, z kolei w innych uchwały, które go przewidywały, zostały uchylone w ramach kontroli nadzorczej.

W czerwcu 2025 roku nocną prohibicję wprowadziło Giżycko, jednak ograniczenia obowiązują jedynie w szczycie sezonu turystycznego. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono w lipcu w Słupsku, a w sierpniu w Szczecinie. Od początku września 2025 roku nocna prohibicja obowiązuje na terenie Gdańska. Zakaz ten był wprowadzany stopniowo – w pierwszym etapie objął jedynie Śródmieście. Efekty oceniono jako na tyle korzystne, że radni pochylili się nad wprowadzeniem zakazu na terenie całego miasta i postanowili, że w godzinach od 22 do 6 nie będzie wolno prowadzić sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Jest ona natomiast nadal dopuszczalna w restauracjach, barach i pubach, a także w strefie zastrzeżonej w Porcie Lotniczym Gdańsk, czyli w sklepach wolnocłowych dostępnych tylko dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa. Rozważając skutki wprowadzenia takiego rozwiązania, warto wskazać, że przed wprowadzeniem zakazu na terenie Gdańska działało 65 punktów prowadzących całodobową sprzedaż alkoholu, a 53 z nich stanowiły stacje benzynowe.

To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe?

Jak już wspomniano, z informacji udostępnianych przez samorząd gdański wynikało, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wprowadzony początkowo jedynie na terenie Śródmieścia, miał korzystne skutki. Były one mierzone głównie liczbą interwencji związanych z zakłócaniem spokoju. Tymczasem kolejne argumenty padają ze strony samorządu lekarskiego, który zaapelował o wprowadzenie zakazu sprzedaży nocą napojów alkoholowych na terenie całego kraju. Co leży u podstaw takiego stanowiska Naczelnej RA Lekarskiej? Chodzi o potencjalne odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i poprawę bezpieczeństwa medyków oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu. Wprowadzenie zakazu miałoby skrócić czas oczekiwania na świadczenia medyczne przez pacjentów wymagających pomocy medycznej niezwiązanej ze spożyciem alkoholu. Ograniczenia godzin jego sprzedaży mogłoby bowiem prowadzić do spadku liczby urazów, zatruć i zachowań agresywnych. W placówkach medycznych działających w porze nocnej duży odsetek przyjęć stanowią bowiem przypadki wywołane spożyciem alkoholu.